Kwaśniewscy na rodzinnych wczasach! Spodnie Jolanty Kwaśniewskiej to hit

Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp.

Kluczowym elementem tej wyprawy był przejazd historycznym pociągiem z lat 20. XX wieku, oferującym unikalne widoki na alpejskie krajobrazy.

Aleksandra Kwaśniewska udostępniła relację z podróży, w tym zdjęcia wnętrza pociągu i widoków, a także swoje osobiste wrażenia z trasy obejmującej m.in. wiadukty wpisane na listę UNESCO.

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z małżonką Jolantą, pozostają rozpoznawalnymi postaciami w polskiej przestrzeni publicznej. Ich córka, Aleksandra Kwaśniewska, kontynuuje aktywność medialną, budując swoją obecność głównie w internecie, gdzie regularnie dzieli się z obserwatorami fragmentami swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym razem opublikowała relację z rodzinnej wyprawy.

Alpejska podróż

Znana z zainteresowania podróżami, Aleksandra Kwaśniewska zainicjowała rodzinną wyprawę do Alp. Celem podróży nie były współczesne, luksusowe ośrodki, lecz doświadczenie historyczne: zwiedzanie Szwajcarii z perspektywy zabytkowego pociągu z lat 20. XX wieku. Była to swoista podróż w czasie, umożliwiająca podziwianie alpejskich krajobrazów w unikalny sposób.

Aleksandra Kwaśniewska udostępniła w mediach społecznościowych serię zdjęć z podróży. Fotografie przedstawiają malownicze widoki, takie jak spieniony wodospad spływający po skalistych zboczach, obserwowany z okien pociągu. Szczególną uwagę zwróciły również detale wnętrza zabytkowego składu. Uwieczniono lśniące drewniane panele, historyczne wentylatory oraz pluszowe kanapy w bordowo-złotej kolorystyce, które oddają atmosferę minionej epoki.

Jolanta Kwaśniewska w modnych spodniach

Na peronie wykonano również pamiątkowe zdjęcie rodzinne. Aleksandra Kwaśniewska pozowała w jeansach i czapce z daszkiem. Jolanta Kwaśniewska, znana z eleganckiego stylu, wybrała dzwony, granatową kamizelkę i okulary. Aleksander Kwaśniewski uzupełnił obraz, prezentując się w sportowym, swobodnym stroju.

Aleksandra Kwaśniewska wyraziła swój entuzjazm związany z podróżą, dzieląc się szczegółami na swoim profilu w mediach społecznościowych.

- A skoro już Wam tu piszę o fajnych rzeczach do zrobienia w okolicach alpejskich, to wspomnę również, iż z inicjatywy naszej koleżanki z szajbą na punkcie kolei (kocham ludzi z szajbami) przemierzyliśmy też piękną trasę z Davos do Filisur (między innymi wiaduktami wpisanymi na listę UNESCO) i to nie byle czym, tylko historycznym pociągiem z lat 20. poprzedniego wieku i był to straszny czad. Pociąg kursuje do końca października i przy okazji można odwiedzić Muzeum Kolei Retyckich, które znajduje się kawałeczek dalej, w Bergün – napisała na Instagramie.

Uwagę zwracają spodnie Jolanty Kwaśniewskiej. Była pierwsza dama postawiła na najmodniejszy krój ostatnich miesięcy czyli jeansy o szerokiej nogawce! Na zdjęciu bardzo podobne spodnie ma jej córka. To pokazuje, że w każdym wieku można ubierać się zgodnie z trendami i wyglądać bardzo szykowanie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska:

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Sonda Jak oceniasz Jolantę Kwaśniewską w roli pierwszej damy? Cudownie! Była najlepszą pierwszą damą RP Uważam, że dobrze wykonywała swoje obowiązki Trudno powiedzieć Mogłaby wypaść lepiej Fatalnie! W ogóle mi się nie podobała jej działalność