Marta Nawrocka szczerze o uzależnieniach męża! Snusy to nie wszystko? "Tak naprawdę to uzależniony jest zupełnie od czegoś innego"

Marta Nawrocka otwarcie odniosła się do nałogu męża, jakim jest używanie woreczków nikotynowych, traktując to jako jego "zwyczaj jak kawa", choć podkreśliła, że jego prawdziwe uzależnienia to książki i sport.

Pierwsza dama wskazała na konkretne przyzwyczajenia męża, które bywają dla niej uciążliwe, takie jak "nie odnosi talerzy do kuchni, a po kawie zawsze zostawia filiżankę".

Marta Nawrocka opisała "diametralną zmianę" w życiu rodziny po przeprowadzce z bloku do Pałacu, jednocześnie podkreślając, że "wciąż jesteśmy jednak tacy sami" i że sama nabrała "pewności siebie".

Od ponad roku Marta Nawrocka pełni rolę Pierwszej Damy, aktywnie uczestnicząc w publicznych wydarzeniach i podróżach. W niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, omówiła ewolucję swojego życia i doświadczeń w tym okresie. Zaznaczyła, że choć życie jej rodziny uległo "diametralnej zmianie" po przeprowadzce "z bloku" do Pałacu Prezydenckiego, to "wciąż jesteśmy jednak tacy sami". Dodała, że "małe dzieci wymuszają, że para prezydencka musi żyć podobnie jak wcześniej". Pierwsza Dama podkreśliła również swój osobisty rozwój.

- Myślę, że jako człowiek się nie zmieniłam, ale nabrałam pewności siebie przez te 13 miesięcy - stwierdziła.

Podczas rozmowy z dziennikarzem, pierwsza dama podzieliła się szczegółami dotyczącymi adaptacji rodziny do nowej rzeczywistości. Opowiedziała o wyzwaniach związanych z wychowywaniem dzieci w Pałacu Prezydenckim oraz o swoich relacjach z matką prezydenta. W kontekście codziennego współżycia, Marta Nawrocka ujawniła pewne przyzwyczajenia męża, które bywają dla niej uciążliwe. Przyznała, że prezydent "nie odnosi talerzy do kuchni, a po kawie zawsze zostawia filiżankę". Dodała również, że "nie odnosi naczyń, filiżanek na przykład".

"Nałogi" Karola Nawrockiego

Istotnym elementem rozmowy były także nawyki prezydenta Karola Nawrockiego. Dziennikarz Bogdan Rymanowski poruszył kwestię jego codziennych przyzwyczajeń, w tym tych, które bywają określane jako nałogi. Pierwsza Dama otwarcie odniosła się do używania przez męża woreczków nikotynowych, znanych jako snusy.

- Snusy już były, już wszyscy o nich wiedzą – stwierdziła, dodając, że prezydent "nie kryje swojego nałogu". - Myślę, że ten nałóg zastępuje mu tak naprawdę kawę. To jest taki jego zwyczaj jak kawa - dodała.

Podkreśliła jednak, że prawdziwe pasje i "uzależnienia" prezydenta leżą w innych obszarach.

- Tak naprawdę to uzależniony jest zupełnie od czegoś innego – od książek, od sportu – podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w sukienkach od znanej projektantki:

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