Marta Nawrocka ruszyła w samodzielną podróż do Austrii. Co tam robiła?

Marta Nawrocka złożyła wizytę w Austrii. Była to już jej trzecia samodzielna podróż zagraniczna, wcześniej odwiedziła Paryż i Waszyngton. W wyjeździe do Austrii pierwszej damie towarzyszył szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk. Pierwsza dama udała się do Austrii, by wziąć udział w uroczystościach 343. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 43. rocznicy obecności na Kahlenbergu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęły się w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu mszą świętą z okazji 343. rocznicy Bitwy pod Wiedniem. Następnie pierwsza dama wzięła udział w Apelu Pamięci w wykonaniu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Karol Nawrocki. List został odczytany przez szefa gabinetu prezydneta Paweł Szefernaker.

W 343. rocznicę odsieczy wiedeńskiej – jednego z najchwalebniejszych zwycięstw w dziejach polskiego oręża – z dumą czcimy pamięć wielkiego wodza i męża stanu, króla Jana III. Oddajemy hołd jego dzielnym podkomendnym, szczególnie husarzom, których szarża stała się symbolem rozstrzygającego uderzenia kawalerii. To za sprawą wiktorii wiedeńskiej nasz władca, niepokonani skrzydlaci jeźdźcy oraz polscy piechurzy i artylerzyści znaleźli się na ustach mieszkańców całej Europy - podkreślił w liście Karol Nawrocki.

Marta Nawrocka miała też okazję spotkać się z mieszkającą w Austrii Polonią. Do sieci trafiło urocze nagranie pierwszej damy z małą góralką. - I kto tu skradł czyje serce? ❤️ Nic słodszego dziś wieczorem nie zobaczycie! - napisała Żaklina Skowrońska z KPRP.

I kto tu skradł czyje serce? ❤️ Nic słodszego dziś wieczorem nie zobaczycie! Pierwsza Dama i mała góralka na Kahlenbergu😍 pic.twitter.com/TsZdCUepDV— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) September 6, 2026

Jak zaprezentowała się Marta Nawrocka na uroczystościach, jeśli chodzi o strój? Bardzo elegancko. Postawiła na zestaw, w którym już się pokazała, czyli sprawdzoną stylizację. Na uroczystości wybrała jasny krótki żakiet z ozdobnymi guzikami oraz czarną, rozkloszowaną spódnicę. Na czas podróży zaś wybrała jasny garnitur.

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