Nawrocka w USA na zaproszenie Melanii Trump. Pilnie notowała, apaszkę zawiązała jak krawat

Pierwsza Dama Marta Nawrocka reprezentowała Polskę na międzynarodowym szczycie w Waszyngtonie, poświęconym bezpieczeństwu dzieci w nowych technologiach, z udziałem 45 państw.

Wydarzenie zainicjowała Melania Trump, z którą Marta Nawrocka spotka się w Białym Domu, co jest dużym wyróżnieniem.

Marta Nawrocka wyróżniała się skupieniem i elegancką stylizacją.

Już 25 marca 2026 roku Pierwsza Dama wygłosi przemówienie w Białym Domu, co podkreśla jej rosnącą rolę na arenie międzynarodowej.

Marta Nawrocka w Waszyngtonie

Marta Nawrocka nie zwalnia tempa. Pierwsza dama Polski tym razem pojawiła się w Waszyngtonie, gdzie reprezentowała nasz kraj podczas międzynarodowego szczytu Fostering the Future Together. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele aż 45 państw, a temat był niezwykle poważny – bezpieczeństwo dzieci w świecie nowych technologii.

Na miejscu nie zabrakło wielkich nazwisk. Największą uwagę przyciągała oczywiście Melania Trump, która stoi za inicjatywą.

Spotkanie z Melanią Trump i skupiona Pierwsza Dama

Podczas wydarzenia Marta Nawrocka z uwagą słuchała przemówień i – jak widać na zdjęciach – ani na chwilę nie traciła koncentracji. Korzystała ze słuchawek tłumaczeniowych i pilnie notowała najważniejsze informacje.

Już wkrótce będzie miała okazję spotkać się z Melanią Trump jeszcze bliżej. To właśnie żona Donalda Trumpa zaprosi uczestników do Białego Domu, co samo w sobie jest ogromnym wyróżnieniem.

Elegancka stylizacja Marty Nawrockiej przyciąga spojrzenia

Jak przystało na pierwszą damę, Marta Nawrocka postawiła na klasę i minimalizm. Jasny kostium w odcieniu ciepłego beżu z wełny, kremowa koszula i stylowa apaszka zawiązana jak krawat stworzyły spójną, elegancką całość. Pierwsza Dama upięła włosy w koczek i założyła złote kolczyki. Prezentowała się z wyjątkową klasą, stosownie do rangi spotkania.

— To estetyka, która nie wychodzi przed szereg, lecz harmonijnie wpisuje się w kontekst dyplomatyczny. Styl pierwszej damy Polski podkreśla profesjonalizm, klasę i opanowanie. Jest to komunikat subtelny, ale czytelny: stabilność, rozwaga i szacunek dla formy — mówi projektant Zbigniew Fulara, cytowany przez Onet.

To jednak dopiero początek. Już 25 marca 2026 Marta Nawrocka wystąpi w Białym Domu, gdzie zabierze głos podczas spotkania wysokiego szczebla. Jedno jest pewne – pierwsza dama Polski coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie.

risercz 23.03.2026