Dumni rodzice odprowadzili Kasię Nawrocką do szkoły! To już druga klasa

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte oraz w inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy.

Pomimo napiętego harmonogramu, para prezydencka znalazła czas, aby towarzyszyć swojej córce Kasi w rozpoczęciu nauki w drugiej klasie szkoły podstawowej.

Dzień 1 września dla prezydenta i pierwszej damy charakteryzował się połączeniem intensywnych obowiązków państwowych z osobistym wsparciem dla własnego dziecka w ważnym dla niego dniu.

Karol Nawrocki (43 l.) i pierwsza dama Marta Nawrocka (40 l.) mieli wiele obowiązków związanych z obchodami 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej i początkiem roku szkolnego. Z samego rana prezydent pojawił się na Westerplatte, gdzie wziął udział w uroczystościach przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża oraz wygłosił przemówienie. Następnie razem z żoną pojawili się na rozpoczęciu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zespole Szkół w Komornicy.

Mimo to znaleźli czas dla swojej najmłodszej pociechy, dla której 1 września to niebywale ważny dzień! Oboje pojawili się u boku Kasi Nawrockiej w jednej z warszawskich podstawówek, gdzie ta oficjalnie rozpoczęła drugą klasę podstawówki. Widać, że to mała dama - wystroiła się w białą bluzeczkę, ciemną spódniczkę do kolan i białe podkolanówki. Całość dopełniły wygodne buty. Zamiast tradycyjnych dwóch kucyków rozpuściła włosy. Na pewno błyszczała wśród rówieśników!

Jej mama z kolei postawiła na damski garnitur w prążki, białą koszulę, ciemnobrązowy krawat oraz eleganckiego koka. Z daleka było widać, że rodzice pękają z dumy, a "pierwsza córka" Kasia z entuzjazmem wracała do szkoły po wakacyjnej przerwie. Na pewno już stęskniła się za kolegami! Nad wszystkim czuwali funkcjonariusze SOP, którzy nie spuszczali rodziny z oka ani na chwilę.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Nawrockich na rozpoczęciu roku szkolnego Kasi:

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