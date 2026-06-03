Co wiemy o Michale Drewnickim kandydacie PiS na prezydenta Krakowa? Rodzina: żona Małgorzata i dwie córeczki

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że kandydatem tej formacji w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki. - Jestem gotowy do tego, by stanąć w szranki, starać się o prezydenturę. (...) Zostałem nominowany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta, na tym się skupiam - przyznał kandydat w rozmowie z PAP.

Co wiemy o Drewnickim? Jak sam o sobie napisał na stronie internetowej urodził się 36 lata temu w Szpitalu Żeromskiego w Nowej Hucie, mieszka w Mistrzejowicach na os. Złotego Wieku. Ukończył ochronę środowiska na AGH, a następnie został radnym dzielnicy. Co więcej, zdecydował się nawet na napisanie książki o kulisach krakowskiego samorządu.

Piął się po szczeblach kariery, a w 2014 roku został miejskim radnym. Jak się chwali został wtedy wybrany jako najmłodszy radny całego Krakowa uzyskując 1684 głosy. Ma na swoim koncie tytuł Osobowość Roku w plebiscycie Dziennika Polskiego za aktywność i zaangażowanie w krakowskiej polityce, nagrodę otrzymał w 2017 roku. W 2024 ponownie ubiegał się o mandat Radnego Miasta Krakowa i uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie – 7014 głosów.

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Kandydat PiS na prezydenta Krakowa jest żonaty, od sześciu lat jego żoną jest pani Małgorzata. Małżonkowie mają dwie córeczki: Marysia i Weronika. - Jako katolik, Krakus i Polak czuję się również odpowiedzialny za naszą krakowską i polską rodzinę. Naszą historię i naszą przyszłość. Wierzę, że mimo potężnej nawałnicy lewicowej należy skutecznie troszczyć się o nasze wartości i dobrą przyszłość - podkreśla polityk.

Przypomnijmy, że 24 maja w referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

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