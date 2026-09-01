Ile zapłacono Skolimowi i Kubańczykowi za występy w Juracie? Można się zdziwić

Znani artyści, w tym Skolim i Kubańczyk, wystąpili bezpłatnie (bez honorariów) na prezydenckim wydarzeniu "Przyszłość.pl" w Juracie.

Kancelaria Prezydenta początkowo zapowiadała "symboliczne wynagrodzenie" dla artystów, lecz ostatecznie potwierdziła, że nie otrzymali oni żadnych honorariów.

Występ ten jest istotny, ponieważ na komercyjnym rynku artyści tacy jak Skolim czy Kubańczyk standardowo pobierają po kilkadziesiąt tysięcy złotych za swoje koncerty.

W ostatni weekend sierpnia w Juracie, w rezydencji Prezydenta RP, odbyło się dwudniowe spotkanie pod nazwą "Przyszłość.pl". Gospodarzami wydarzenia byli prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, a jego głównym celem było spotkanie z młodzieżą. Program spotkania obejmował różnorodne punkty, a jednym z nich były koncerty artystów, wśród których znaleźli się Skolim, Kubańczyk oraz Bracia Lee.

Wynagrodzenie artystów

Przed rozpoczęciem wydarzenia "Przyszłość.pl", Kancelaria Prezydenta informowała o symbolicznym wynagrodzeniu dla występujących artystów. Jednakże, jak ostatecznie potwierdzono, artyści zagrali bez pobierania honorariów. Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.

- Nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy w Juracie - przekazano w odpowiedzi na pytanie Wirtualnej Polski.

Kancelaria miała zapewnić artystom jedynie niezbędne warunki techniczne do realizacji ich występów. Warto zaznaczyć, że artyści tacy jak Skolim czy Kubańczyk, w ramach swojej komercyjnej działalności, standardowo pobierają znaczne honoraria za swoje występy, często wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ich bezpłatny udział w wydarzeniu prezydenckim wyróżnia się na tle rynkowych stawek.

Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się na nie blisko 2 tysiące osób. Ze względu na ograniczenia pojemności rezydencji, wydarzenie mogło przyjąć około 800 uczestników. Selekcja odbyła się na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych, w których aplikujący przedstawiali informacje dotyczące swoich zainteresowań oraz dotychczasowej aktywności.

W naszej galerii zobaczysz wydarzenie w Juracie:

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