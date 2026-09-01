Ile zapłacono Skolimowi i Kubańczykowi za występy w Juracie? Można się zdziwić

- Znani artyści, w tym Skolim i Kubańczyk, wystąpili bezpłatnie (bez honorariów) na prezydenckim wydarzeniu "Przyszłość.pl" w Juracie.
- Kancelaria Prezydenta początkowo zapowiadała "symboliczne wynagrodzenie" dla artystów, lecz ostatecznie potwierdziła, że nie otrzymali oni żadnych honorariów.
- Występ ten jest istotny, ponieważ na komercyjnym rynku artyści tacy jak Skolim czy Kubańczyk standardowo pobierają po kilkadziesiąt tysięcy złotych za swoje koncerty.
W ostatni weekend sierpnia w Juracie, w rezydencji Prezydenta RP, odbyło się dwudniowe spotkanie pod nazwą "Przyszłość.pl". Gospodarzami wydarzenia byli prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, a jego głównym celem było spotkanie z młodzieżą. Program spotkania obejmował różnorodne punkty, a jednym z nich były koncerty artystów, wśród których znaleźli się Skolim, Kubańczyk oraz Bracia Lee.
Wynagrodzenie artystów
Przed rozpoczęciem wydarzenia "Przyszłość.pl", Kancelaria Prezydenta informowała o symbolicznym wynagrodzeniu dla występujących artystów. Jednakże, jak ostatecznie potwierdzono, artyści zagrali bez pobierania honorariów. Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.
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- Nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy w Juracie - przekazano w odpowiedzi na pytanie Wirtualnej Polski.
Kancelaria miała zapewnić artystom jedynie niezbędne warunki techniczne do realizacji ich występów. Warto zaznaczyć, że artyści tacy jak Skolim czy Kubańczyk, w ramach swojej komercyjnej działalności, standardowo pobierają znaczne honoraria za swoje występy, często wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ich bezpłatny udział w wydarzeniu prezydenckim wyróżnia się na tle rynkowych stawek.
Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się na nie blisko 2 tysiące osób. Ze względu na ograniczenia pojemności rezydencji, wydarzenie mogło przyjąć około 800 uczestników. Selekcja odbyła się na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych, w których aplikujący przedstawiali informacje dotyczące swoich zainteresowań oraz dotychczasowej aktywności.
W naszej galerii zobaczysz wydarzenie w Juracie: