Kabareciarze uderzyli w Dudę i Nawrockiego. Internet podzielony po występie

Kabaret Skeczów Męczących podczas "Magicznego Zakończenia Wakacji" ponownie wywołał burzę, prezentując skecz obfitujący w ostre polityczne aluzje.

Andrzej Duda i Karol Nawrocki znaleźli się na celowniku artystów, a ich występ obfitował w mocne, niekiedy kontrowersyjne żarty, które szybko podbiły sieć.

Zobacz, dlaczego występ podzielił internautów na entuzjastów i krytyków, i dowiedz się, co tak naprawdę rozgrzało dyskusję w komentarzach!

Kabaret Skeczów Męczących wystąpił 29 sierpnia w kieleckiej Kadzielni podczas „Magicznego Zakończenia Wakacji 2026”. W emitowanym przez Polsat skeczu „Wiesiek ucieka ze szpitala” nie zabrakło odniesień do bieżącej polityki.

Kabareciarze wcielili się w pacjentów szpitala psychiatrycznego oraz lekarza. Polityczne aluzje pojawiły się niemal od początku. Najpierw oberwało się Prawu i Sprawiedliwości oraz nowym podziałom na prawicy.

– Jaka próba ucieczki? My się bawimy w przeciąganie liny. Stelmaszczyk jest z PiS, a ja jestem z Rozwój Plus – padło ze sceny.

Żartowali z Dudy. Nawiązali do Agaty Dudy i Porsche

Później bohaterem skeczu został Andrzej Duda. Kabareciarze nawiązali do życia byłego prezydenta po zakończeniu kadencji i jego nowego samochodu.

– Ty, zobacz, jak Andrzej odżył, jak odszedł z polityki. Co, nie może? – zaczął jeden z artystów. Co Agata mu coś powie? Niech se jeździ, tylko niech dachu nie otwiera, bo mu resztki mózgu wywieje. Niech sobie jeździ, to nie jest jeszcze staruch. A co ty masz do Karola?

Nawrocki też dostał od kabareciarzy. Padł żart o „burdelu”

Wtedy kabareciarze przerzucili uwagę na Karola Nawrockiego. W skeczu pojawiło się nawiązanie do publikacji Onetu dotyczącej Grand Hotelu w Sopocie.

- Ja złego słowa o Karolu nie powiem. Ja mu wiele zawdzięczam. On mnie kiedyś w piżamie do burdelu wpuścił. No i co, że wszystko wetuje. A tę ustawę, że nie można trzymać psów na łańcuchu, podpisał. I co? Od razu Mateusz się Jarkowi zerwał.

Ostatnie zdanie było czytelną aluzją do napięć na prawicy i relacji Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.

Dostało się również koalicji

Artyści nie ograniczyli się jednak do polityków związanych z prawicą. W skeczu pojawił się także żart z obecnej koalicji rządzącej, a konkretnie z Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– A ty myślisz, że w koalicji się nie kłócą? To po co wysyłali do ludzi ten alert RCB, co się nie otwierał? Bo Kosiniak wysyłał alert, a linka dołączał Kamysz – żartował kabareciarz.

W sieci zawrzało. „Dno” kontra „jak zawsze w punkt”

Po publikacji fragmentów występu w mediach społecznościowych Polsatu internauci mocno się podzielili.

Jednym nie spodobał się ani poziom, ani polityczny charakter żartów. W komentarzach pojawiały się określenia takie jak „Dno”, „Tragedia” czy „Myślałem, że będzie śmiesznie”. Inni bronili występu i przekonywali, że skecz był aktualny i trafił w punkt. „Tak się śmiałem, że aż płakałem” – napisał jeden z widzów.

Jedno jest pewne: po występie Kabaretu Skeczów Męczących dyskusja nie skończyła się wraz ze zejściem artystów ze sceny.

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AFERA ZONDACRYPTO SKOŃCZY SIĘ UPADKIEM PRAWICY?