Wielkie pragnienie 90-latki

Pani Zosia, mieszkanka Domu Seniora w Bochni, przez wiele lat pielęgnowała w sobie ciche marzenie. Choć życie pisało różne scenariusze, jedno pragnienie pozostawało niezmienne – seniorka chciała na koniec długiego życia zobaczyć morze i poczuć morską bryzę.

"Bardzo Was proszę, żebym zobaczyła jeszcze morze. Ale żeby fale były, łódki jeździły, a ja na nich" - mówiła.

Realizacja tego celu wymagała jednak odwagi, która u wielu osób w tym wieku mogłaby ustąpić miejsca obawie o zdrowie czy trudom podróży.

Dla Babci Zosi największym wyzwaniem nie był jednak sam pobyt nad morzem, ale sposób, w jaki miała się tam dostać. Aby marzenie mogło się spełnić, 90-letnia kobieta musiała po raz pierwszy w życiu wsiąść do samolotu. To moment, który dla wielu seniorów wiąże się z ogromnym stresem, jednak dzięki wsparciu personelu domu opieki i najbliższego otoczenia, pani Zosia stanęła na lotnisku gotowa do drogi.

Odważny krok na lotnisku

Emocje, jakie towarzyszyły seniorce w hali odlotów, były mieszanką niepewności i ekscytacji. Mimo że dla wielu pasażerów lot samolotem to rutyna, dla pani Zosi była to wyprawa w nieznane. Jej postawa stała się inspiracją dla wszystkich obecnych. Jak relacjonował Dom Seniora w Bochni, seniorka wykazała się niezwykłym spokojem ducha.

Lęk mnie na razie minął, a co dalej będzie, to nie wiem - mówiła babcia Zosia na lotnisku.

Spokój nad chmurami

Gdy maszyna oderwała się od ziemi, obawy ustąpiły miejsca fascynacji światem widzianym z góry.

Podróż, która mogła być źródłem lęku, okazała się dla 90-latki chwilą wyciszenia. Pani Zosia podczas lotu zachowywała się jak doświadczona podróżniczka, obserwując zmieniające się za oknem krajobrazy. Jej reakcja na samą podróż w powietrzu zaskoczyła nawet osoby, które na co dzień się nią opiekują.

W pewnym momencie, gdy samolot znajdował się już wysoko nad ziemią, seniorka pytana o samopoczucie krótko podsumowała. „Nic mi się nie dzieje”.

Te proste słowa stały się symbolem jej opanowania i determinacji. Pani Zosia udowodniła, że lęk przed nowymi doświadczeniami można oswoić, jeśli cel podróży jest wystarczająco ważny dla serca.

Podróż pani Zosi zaplanowała i przeprowadziła Fundacja Bajka o Babci i Dziadku.

Marzenie, które stało się rzeczywistością

Finał tej niezwykłej podróży miał miejsce nad brzegiem morza. Choć szczegóły samego pobytu pozostają prywatną chwilą bohaterki, sam fakt dotarcia do celu jest wielkim zwycięstwem pani Zosi. Ta historia to nie tylko relacja z wycieczki, ale przede wszystkim przypomnienie dla każdego z nas, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.

Postawa 90-letniej mieszkanki Bochni oraz zaangażowanie osób, które pomogły jej wzbić się w powietrze, pokazują, jak wielką moc ma wspólnota. Czasem wystarczy odrobina życzliwości i wsparcia, by ktoś obok nas mógł poczuć, że jego życie jest kompletne. Babcia Zosia wróciła do domu nie tylko z obrazem morza w pamięci, ale także z poczuciem, że wiek nie jest przeszkodą, by sięgać gwiazd.

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