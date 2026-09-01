Marta Nawrocka zadała szyku na rozpoczęciu roku szkolnego! Wykorzystała sprytne triki

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że "dobra polska szkoła" powinna koncentrować się na budowaniu narodowej tożsamości, historii i pamięci, a także przygotowywać uczniów do służby Ojczyźnie i brania odpowiedzialności za jej losy.

Wyraził zaniepokojenie negatywnym wpływem telefonów komórkowych na relacje międzyludzkie w szkołach, wskazując na podpisaną ustawę ograniczającą ich użycie w celu wspierania bezpośrednich kontaktów między uczniami.

Uwagę zwróciła stylizacja Marty Nawrockiej, która postawiła na garnitur w prążki.

Prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do młodych kadetów, podkreślił fundamentalne znaczenie okresu młodzieńczego. Zaznaczył, że to właśnie w tym czasie kształtuje się "przyszła elita Rzeczpospolitej," gotowa do przejęcia odpowiedzialności za kraj. W dalszej części wystąpienia, Prezydent akcentował dynamiczny charakter okresu szkolnego jako czasu intensywnego przyswajania wiedzy. Zaznaczył, że proces ten jest możliwy dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym nauczycieli, pedagogów i dyrektorów. Życzył uczniom, aby nadchodzący rok i kolejne lata były okresem "chłonięcia tego, co najważniejsze: edukacji, relacji, przyjaźni, a często pewnie także miłości," przypominając, że "ten czas już nigdy nie wróci."

Prezydent przedstawił także swoją wizję "dobrej polskiej szkoły," podkreślając jej kluczową rolę w kształtowaniu narodowej tożsamości, pielęgnowaniu historii i pamięci. Stwierdził, że powinna ona przygotowywać uczniów do "służby swojej Ojczyźnie i brania odpowiedzialności za jej losy." Dodał, że taka szkoła to również miejsce, "w której buduje się relacje."

Odnosząc się do współczesnych wyzwań, Karol Nawrocki wskazał na dylemat związany z nowymi technologiami. Choć nie należy się ich obawiać, istotne jest dostrzeganie towarzyszącego im ryzyka. Zauważył, że nadmierne użycie telefonów komórkowych w placówkach edukacyjnych może negatywnie wpływać na "bezpośrednie relacje z rówieśnikami." W kontekście tego problemu, Prezydent wspomniał o ustawie podpisanej pod koniec lipca, której celem jest "ograniczenie używania tego typu urządzeń w szkołach publicznych," co ma sprzyjać lepszemu budowaniu więzi społecznych wśród uczniów.

- Aby zrozumieć drugiego człowieka, trzeba odciągnąć wzrok od telefonu, spojrzeć mu w oczy - podkreślił. - Dialog rozpoczyna się nie wtedy, gdy ktoś zaczyna mówić, ale dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna słuchać i odpowiadać - dodał.

Marta Nawrocka zadała szyku

Uwagę zwracała stylizacja Marty Nawrockiej, która postawiła na elegancki, ale bardzo wyrazisty styl. Na tę okazję wybrała garnitur w prążki i ze spodniami w kant. Do tego założyła białą koszulę oraz ciemnobrązowy krawat, a włosy spięła w kok. Warto zwrócić uwagę, że pionowe prążki to doskonały trik, by optycznie wysmuklić sylwetkę! Ten efekt dodatkowo wzmacniają spodnie z dłuższą nogawką połączone z butami na obcasie. Dzięki temu nogi wydają się niebywale długie, a cała sylwetka zdaje się wyższa i lżejsza. Widać, że pierwsza dama zna się na modzie!

W naszej galerii zobaczysz parę prezydencką na rozpoczęciu roku szkolnego:

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