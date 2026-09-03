Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017 roku jak Merkelowa otworzyła granicę, tak to po prostu klękło”, przekonywał Polak, którego Adam Feder spotkał przed Bazyliką św. Jana w Berlinie, w której co niedzielę odbywają się polskie msze. „Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów, mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, czy chcę łososia, czy mozzarellę…”, przekonywała kobieta, która 11 lat temu przyjechała do Niemiec z okolic Kłodzka. Nie zamierza wracać do Polski, ale zauważa, że w dekadę Niemcy straciły wiele na atrakcyjności. „Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy” – przekonywała. „Coraz częściej widzisz na ulicach ludzi, których zaczynasz się bać”, dodała inna Polka, która wieczorami stara się omijać parki i ciemne ulice w Berlinie. „Mi osobiście nigdy nic się nie stało. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach, nigdy nie było problemu”, przekonywał mężczyzna, który zamieszkał w Berlinie 12 lat temu. Ile można zarobić w Berlinie? Czy warto tam jeszcze wyjeżdżać i szukać lepszego życia? Obejrzyjcie Komentery Adama Federa!

Polacy uciekają z Niemiec?! Ten kraj się rozleciał! | Komentery z Berlina