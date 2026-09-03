Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017 roku jak Merkelowa otworzyła granicę, tak to po prostu klękło”, przekonywał Polak, którego Adam Feder spotkał przed Bazyliką św. Jana w Berlinie, w której co niedzielę odbywają się polskie msze. „Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów, mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, czy chcę łososia, czy mozzarellę…”, przekonywała kobieta, która 11 lat temu przyjechała do Niemiec z okolic Kłodzka. Nie zamierza wracać do Polski, ale zauważa, że w dekadę Niemcy straciły wiele na atrakcyjności. „Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy” – przekonywała. „Coraz częściej widzisz na ulicach ludzi, których zaczynasz się bać”, dodała inna Polka, która wieczorami stara się omijać parki i ciemne ulice w Berlinie. „Mi osobiście nigdy nic się nie stało. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach, nigdy nie było problemu”, przekonywał mężczyzna, który zamieszkał w Berlinie 12 lat temu. Ile można zarobić w Berlinie? Czy warto tam jeszcze wyjeżdżać i szukać lepszego życia? Obejrzyjcie Komentery Adama Federa!
Polacy uciekają z Niemiec?! Ten kraj się rozleciał!
2026-09-03 22:26
Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy, wyższych zarobków i lepszego życia. Właśnie nastąpił zaskakujący zwrot! W 2025 roku więcej osób wyjechało z Niemiec do Polski, niż do nich przyjechało! Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do Berlina i tam pytał Polaków, czy niemiecki sen właśnie się kończy? Co się stało z krajem, który przez lata był symbolem bogactwa, porządku i stabilności? Czy warto jeszcze szukać w Niemczech lepszego życia?
Polacy uciekają z Niemiec?! Ten kraj się rozleciał! | Komentery z Berlina