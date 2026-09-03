Kolejna akcja służb na ul. Żupniczej. Dzień po tajemniczych pakunkach

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-03 20:02

W czwartkowy wieczór, 3 września, warszawska Praga-Południe ponownie znalazła się w centrum uwagi. Na ulicy Żupniczej interweniowały służby – policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe – lecz szczegóły akcji są owiane tajemnicą. To już kolejny incydent w tej okolicy, zaledwie dzień po tym, jak podejrzane pakunki wywołały alarm. W obliczu wzmożonego napięcia i ostatnich doniesień międzynarodowych, każda taka interwencja budzi szczególny niepokój mieszkańców.

Tajemnicza akcja służb na Pradze 03.09.2026

W czwartkowy wieczór, 3 września miała miejsce kolejna akcja służb na warszawskiej ul. Żupniczej na Pradze-Południe. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, policji, a także pogotowie ratunkowe. Służby nie zdradzają charakteru prowadzonej akcji. 

Pakunki na ławce postawiły na nogi służby w stolicy

Przypomnijmy, że to ta sama ulica na której wczoraj miała miejsce inna głośna akcja służb. Chodziło o tajemnicze pakunki z widocznymi przewodami pozostawione na jednej z ławek w pobliżu Dworca Wschodniego. Odnaleźli je przypadkowo strażnicy miejscy podczas patrolu i zaalarmowali policję oraz straż pożarną. Sytuacja była na tyle poważna, że wymusiła czasowe zmiany w rozkładzie autobusów jeżdżących ulicą Żupniczą. 

Do akcji wkroczyli też policyjni pirotechnicy. Ostatecznie okazało się, że sytuacja nie stwarza zagrożenia. 

Po ostatnim incydencie z dronem na niemieckim lotnisku w Lipsku oraz informacjach z wywiadów państw zachodnich odnośnie niepokojących planów Rosji, każda tego typu sytuacja jest w zrozumiały sposób wiązana i budzi jeszcze większy niepokój niż zazwyczaj. 

Wielka akcja służb w Warszawie 03.09.2026
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