Kolejna akcja służb na ul. Żupniczej. Dzień po tajemniczych pakunkach

Tajemnicza akcja służb na Pradze 03.09.2026

W czwartkowy wieczór, 3 września miała miejsce kolejna akcja służb na warszawskiej ul. Żupniczej na Pradze-Południe. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, policji, a także pogotowie ratunkowe. Służby nie zdradzają charakteru prowadzonej akcji.

Pakunki na ławce postawiły na nogi służby w stolicy

Przypomnijmy, że to ta sama ulica na której wczoraj miała miejsce inna głośna akcja służb. Chodziło o tajemnicze pakunki z widocznymi przewodami pozostawione na jednej z ławek w pobliżu Dworca Wschodniego. Odnaleźli je przypadkowo strażnicy miejscy podczas patrolu i zaalarmowali policję oraz straż pożarną. Sytuacja była na tyle poważna, że wymusiła czasowe zmiany w rozkładzie autobusów jeżdżących ulicą Żupniczą.

Do akcji wkroczyli też policyjni pirotechnicy. Ostatecznie okazało się, że sytuacja nie stwarza zagrożenia.

Po ostatnim incydencie z dronem na niemieckim lotnisku w Lipsku oraz informacjach z wywiadów państw zachodnich odnośnie niepokojących planów Rosji, każda tego typu sytuacja jest w zrozumiały sposób wiązana i budzi jeszcze większy niepokój niż zazwyczaj.

11