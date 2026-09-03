Tragiczny finał poszukiwań na Zatoce Puckiej. Znaleziono ciało drugiego mężczyzny

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-03 19:50

Finał poszukiwań dwóch mężczyzn, którzy w miniony wtorek wieczorem postanowili wypłynąć skuterem wodnym na wody Zatoki Puckiej. Nie zdążyli powrócić na ląd przed zapadnięciem zmroku. W czwartek służby natrafiły na zwłoki drugiego z zaginionych. Dzień wcześniej udało się uratować jego towarzysza.

Helikopter ratowniczy leci nad wzburzoną wodą podczas zachodu słońca. O tragicznej akcji w Zatoce Puckiej przeczytasz w SE.
Autor: ZI CHENG/ Shutterstock
  • W czwartek odnaleziono zwłoki mężczyzny, którego poszukiwano od wtorkowego wieczoru.
  • Jego towarzysza udało się odnaleźć żywego w środę rano. Miał na sobie kamizelkę ratunkową i przebywa w szpitalu.
  • W zakrojonej na szeroką skalę akcji wzięły udział m.in. jednostki SAR, helikopter Marynarki Wojennej, funkcjonariusze Straży Granicznej, WOPR, policja, straż pożarna oraz dron wojskowy.

Wypłynęli skuterem i zniknęli z radaru

Intensywne poszukiwania ruszyły we wtorkowy wieczór. Wpłynęło zawiadomienie o dwóch osobach, które wyruszyły skuterem wodnym z miejscowości Osłonino, lecz nie zdołały powrócić na brzeg przed nadejściem nocy. W kolejnych godzinach ratownicy przeczesywali obszar Zatoki Puckiej oraz pobliską linię brzegową. Przełom nastąpił w środę wczesnym rankiem.

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Jeden z mężczyzn odnaleziony żywy przez załogę śmigłowca

To właśnie załoga śmigłowca należącego do Marynarki Wojennej zlokalizowała jednego z zaginionych, który dryfował na środku Rybiej Łachy, mając na sobie kamizelkę ratunkową. Poszkodowany został błyskawicznie wyciągnięty z wody i przetransportowany do placówki medycznej. Gdy słońce zaczęło zachodzić po niemal dobie bezustannej akcji, podjęto decyzję o zawieszeniu intensywnych działań na wodzie. Wcześniej przez wiele godzin ratownicy badali kolejne fragmenty zatoki i okoliczne plaże.

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Tragiczne odkrycie w rejonie Rybitwiej Mielizny

W czwartkowe popołudnie do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego dotarły wieści o odnalezieniu poszukiwanego. Niestety, jego ciało zlokalizowano w okolicach Rybitwiej Mielizny, pomiędzy Osłoninem a Kuźnicą. Na miejsce natychmiast skierowano łódź ratowniczą Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Gdy ratownicy dotarli do znaleziska, do działań włączyła się policja oraz prokuratura. Dyrektor SAR, Sebastian Kluska, oficjalnie potwierdził, że odnalezione zwłoki to poszukiwany od wtorku mężczyzna.

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Szeroko zakrojona akcja służb na Zatoce Puckiej

W działaniach poszukiwawczych brały udział siły wielu formacji. Wykorzystano między innymi statki ratownicze „Sztorm” i „Wiatr”, helikopter Marynarki Wojennej, a także łodzie Straży Granicznej, ratowników WOPR, policjantów oraz strażaków, wspomagane przez wojskowy bezzałogowiec. Czwartkowe odnalezienie ciała ostatecznie zamknęło akcję ratunkową trwającą od wtorkowego wieczoru. Teraz zadaniem śledczych z policji i prokuratury będzie dokładne ustalenie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do śmierci mężczyzny.

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