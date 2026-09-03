Kaja Paschalska przyciągała spojrzenia na ramówce TVP. Koronkowa sukienka, a pod nią?

Kaja Paschalska przyciąga uwagę za każdym razem, gdy tylko pojawi się na czerwonym dywanie. Na jesiennej ramówce TVP 2026 nie mogło być inaczej - aktorka, tak dobrze znana widzom "Klanu", ponownie znalazła się w centrum zainteresowania. Wszystko za sprawą odważnej stylizacji. Mowa o czarnej, koronkowej, "nagiej" sukience, która na pierwszy rzut oka odsłaniała... wszystko. Na szczęście wystarczyło przyjrzeć się stylizacji nieco bliżej, by stwierdzić, że gwiazda nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Wręcz przeciwnie! Sukienka tylko pozornie odsłaniała dużo ciała, tak naprawdę widać było jednak nie gołą skórę, a bieliznę w jasnobeżowym odcieniu.

Kreacja Paschalskiej wyróżniła 40-latkę z tłumu znanych pań. Prawda? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA GWIAZD NA IMPREZIE RAMÓWKOWEJ!

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Kaja Paschalska zaryzykowała

Aktorka postawiła na czerń i zdecydowanie nie był to ani klasyczny, ani banalny wybór. Choć ta barwa kojarzy się z elegancją i minimalizmem, jej kreacja była czymś więcej. Wykonana z koronki sukienka miała asymetryczny krój i dzięki zdobieniom ulokowanym w strategicznych miejscach nabrała wieczorowego, mocno zmysłowego charakteru. Nie odsłaniała za wiele, ale jednak nie zakrywała wszystkiego.

Pod cienką koronką znajdowała się jasna bielizna dobrana do odcienia skóry Paschalskiej. Nie była mocno wyeksponowana, miała stanowić tło dla koronki i wrażenie nagości. Na biust gwiazda musiała jednak uważać!

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Piękna 40-letnia

Paschalska wielu widzom kojarzy się z nastolatką, jaką lata temu była w "Klanie", ale to już odległa przeszłość. Aktorka, choć dla wielu widzów wciąż pozostaje tą samą młodą Olą Lubicz, którą poznali w tasiemcu TVP, teraz ma 40 lat. Do obsady serialu trafiła jako dziecko, miała zaledwie 11 lat. Od tamtej pory wielokrotnie się zmieniała, ale jedno pozostało - rude, bujne loki!

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