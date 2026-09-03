TVP odkrywa karty, a gwiazdy błyszczą na czerwonym dywanie

Jesień w Telewizji Polskiej zapowiada się interesująco. Na widzów czekają nowe odcinki lubianej "Rodzinki.pl". 19. sezon rusza już 12 września. Dorosłe dzieci dadzą popalić Natalii i Ludwikowi! Tego samego dnia wystartuje 17. edycja "The Voice of Poland", show, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Jesienią do grona jurorów dołączy Edyta Bartosiewicz. Razem z nią uczestników będą oceniać i szkolić Michał Szpak, Kuba Badach, a także Tomson i Baron. Do TVP wrócą też inne seriale i programy oraz pojawią się nowe propozycje - jak "Europa da się lubić - nowe pokolenie" oraz "SOR".

Ale przecież telewizyjne nowości to nie jest jedyna mocna strona imprez ramówkowych. Wszyscy czekają na gwiazdy! Te nie zawiodły i licznie stawiły się na czerwonym dywanie. Kto się pojawił? Kto przyciągał wzrok strojem? ZOBACZCIE!

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Gwiazdy nie zawiodły. Już czuć jesień!

Już na początku wydarzenia uwagę przyciągnęli Jacek Borkowski z żoną Jolantą. Zakochani, którzy mają za sobą poważny kryzys, teraz tulili się do siebie, a aktor nie odrywał rąk od małżonki. On postawił na czarny, klasyczny garnitur, a jego wybranka na elegancką suknię bez ramiączek oraz ciekawe dodatki z piórami. Marta Surnik, dziennikarka TVP, była dużo skromniejsza - połączyła beżową spódnicę z białą, koszulową bluzką. Katarzyna Burzyńska podobną górę zmiksowała z szarymi szortami z ekstrawagancką kokardą, a Anna Lewandowska, nie mylić z żoną Roberta Lewandowskiego, wybrała czerwoną sukienkę z golfem i długimi rękawami.

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Robert Stockinger, ubrany w beż, na ściance pozował razem z Tomaszem Stockingerem, swoim ojcem, który wybrał granatowy garnitur. Pojawili się też Mateusz Jarecki i Eugenio Ricciardi - obaj w czerni, Justyna Sienawiska z zaskakującym naszyjnikiem i gołymi plecami, Monika Mariotti, która również wybrała klasyczny czarny, bardzo elegancki strój czy Artur Barciś z wzorzystym krawatem. Nie można zapomnieć o Danielu Olbrychskim, Dorocie Stalińskiej w pomarańczu, Katarzynie Bosackiej w kobalcie, Dorocie Choteckiej w elektryzującej czerwieni, Agacie Załęckiej w prześwitach czy Agnieszce Woźniak-Starak w bordowej kreacji.

Czerwony dywan należał jednak do gwiazdy "Klanu". Kaja Paschalska pokazała się bowiem w półprzezroczystej sukience z koronki. Kreacja odsłaniała co nieco, a długie frędzle przytroczone do dołu mini poruszały się z każdym ruchem gwiazdy.

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Choć wciąż trwa lato, na czerwonym dywanie nie brakowało zabudowanych stylizacji, a nawet kozaków. W powietrzu czuć jesień, co widać w strojach gwiazd!

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