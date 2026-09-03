Tragiczna wiadomość. Nie żyje młodziutka gwiazda Disney'a

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-09-03 18:17

Bardzo smutna wiadomość! Nie żyje gwiazda produkcji Disney'a i niezwykle popularnego sitcomu "Pohamuj entuzjazm". Znana ze wspaniałego poczucia humoru i zaraźliwego uśmiechu aktorka zmarła 1 września 2026 roku. Miała zaledwie 33 lata. Informację o jej śmierci przekazała menedżerka, Carla Alexander. Nie ujawniono, co było przyczyną jej śmierci.

Uśmiechnięta aktorka Carla Jeffery w okularach. O śmierci młodej gwiazdy Disney'a przeczytasz na SE.
Autor: Imagepressagency / face to face/ Reporter

Śmierć Carli Jeffery to ogromny cios dla jej bliskich, współpracowników i widzów, którzy pamiętają ją z ekranowych ról. Aktorka swoją przygodę z kamerą rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. W kolejnych latach pojawiała się zarówno w popularnych serialach, jak i produkcjach skierowanych do młodszej publiczności.

Carla Jeffery nie żyje. "Jej uśmiech potrafił rozjaśnić każde pomieszczenie"

O śmierci aktorki poinformowała w mediach społecznościowych jej wieloletnia menedżerka Carla Alexander. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że znała Jeffery od 20 lat i miała szczęście obserwować rozwój zawodowy i osobisty utalentowanej dziewczyny.

Przez 20 lat mieliśmy przywilej obserwowania, jak Carla zmienia się w piękną, pełną życia i niezwykle utalentowaną kobietę, której uśmiech potrafił rozjaśnić każde pomieszczenie .

W dalszej części menedżerka podkreśliła, że relacja z aktorką wykraczała daleko poza kwestie zawodowe.

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Carla była więcej niż klientką. Była dla nas jak rodzina. Nasze serca są w tym trudnym czasie z bliskimi Carli.

Przyczyny śmierci 33-letniej aktorki nie podano do publicznej wiadomości.

Zaczęła karierę jako nastolatka

Carla Jeffery zaczęła karierę jako nastolatka. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w serialach "iCarly" oraz "Magia kłamstwa". Aktorka pojawiła się również w 10 odcinkach "Pohamuj entuzjazm". Później dołączyła do obsady "Scream Queens" i "American Vandal".

Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Bree, cheerleaderki w telewizyjnym musicalu "Zombi" z 2018 roku. Jeffery powróciła do tej postaci w dwóch kolejnych częściach produkcji, które miały premiery w 2022 i 2024 roku. W 2024 roku wystąpiła także w serialu animowanym związanym z serią.

Ostatnim odnotowanym występem w jej filmografii była gościnna rola w internetowym serialu "Asanté" z 2025 roku.

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