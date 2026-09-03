Karolina Pisarek spodziewa się pierwszego dziecka

W kwietniu tego roku Karolina Pisarek podzieliła się ze swoimi fanami fascynującą i przy okazji bardzo dobrą nowiną. W mediach społecznościowych potwierdziła to, na co wiele osób czekało - modelka spodziewa się swojej pierwszej pociechy. Gwiazda nagrała krótkie wideo i otrzymała mnóstwo gratulacji. Pisarek i jej mąż przez jakiś czas trzymali wieści o ciąży tylko dla siebie. W końcu jednak zdecydowali się ujawnić, że ich rodzina się powiększy.

4,5 miesiąca później gwiazda, z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem zdradzającym, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami, pokazała pokoik przygotowany z myślą o maluchu. Ten niebawem przyjdzie na świat. Wiadomo, że Karolina i Roger Salla powitają córeczkę.

Zobacz także: Rajskie kadry Pisarek podnoszą temperaturę! Internauci nie mogą się oderwać od niej wzroku

Zakochani zdradzili to w czerwcu podczas imprezy gender reveal. Na filmie, który zakochani pokazali w sieci, widać specjalną szafkę z różowymi ubrankami i balony z napisem "girl". To i różowy dym nie pozostawiły żadnych wątpliwości - na świat przyjdzie dziewczynka.

Zobacz także: Karolina Pisarek w ciąży! Ukrywała to tygodniami, a teraz pokazała wszystko

Cudny pokoik dla małej księżniczki

Pod koniec czerwcu Pisarek zdradziła, że córeczka ma urodzić się w październiku. Termin został uzgodniony z lekarzem, ponieważ modelka nie może rodzić naturalnie ze względu na zdiagnozowanego u niej gruczolaka przysadki mózgowej. Modelkę czeka więc cesarskie cięcie, a data jest przyszłej mamie znana. Kilka tygodni przed porodem gwiazda wykończyła pokoik przygotowany z myślą o dziewczynce.

Jest różowy i uroczy - z różowymi ścianami, tapetą w dżunglowe wzory, ale delikatne i również różowe, białym łóżeczkiem ze szczebelkami, nad którym powieszono baldachim, koszem do spania dla niemowlaka, szafą wypełnioną maleńkimi ubrankami, komodą pełną drobiazgów czy regałem z przytulankami. Zadbano o każdy szczegół - na komodzie stoi lampeczka ozdobiona kokardą, podłogę wyłożono miękką wykładziną, a okno zakryto lekkimi firanami.

Pokój naszej księżniczki już gotowy. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Marzyłam zawsze o takim pokoju i cieszę się, że moja córeczka będzie taki miała - wyznała Karolina.

Zobacz także: Karolina Pisarek zdradziła płeć dziecka. Tak wyglądało jej gender reveal party

Ile to wszystko kosztowało? Za regał, który widać na nagraniu Pisarek, trzeba zapłacić 1616 zł, przewijak kosztuje 239 zł, komoda 1391 zł, szafa 1850 zł, a łóżeczko 1886 zł. Koszt baldachimu to prawie 500 zł, a kosza Mojżesza 344 zł (plus stojak 170 zł i wypełnienie 249 zł). Meble, bez dodatków, zabawek, ubranek czy ozdób, kosztowały ponad 8 tysięcy złotych. To dużo czy mało?

Zobacz także: Karolina Pisarek trafiła do szpitala! "Pojawiło się krwawienie i wylądowałam w szpitalu". Mówi też o guzie

Zobacz więcej zdjęć. Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan poszedł do szkoły z plecakiem za tysiąc złotych. Na bogato!

Karolina Pisarek aż dwa razy doświadczyła zdrady!

21