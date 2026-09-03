Maryla Rodowicz pilnie potrzebuje kilkunastu milionów. Manager gwiazdy ujawnia szczegóły

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Maryla Rodowicz

Film o Rodowicz to koszt kilkunastu milionów złotych!

W rozmowie z serwisem "Express Ilustrowany" manager wokalistki opowiedział o szczegółach dotyczących projektu. Jak wyjawił, do realizacji go potrzebnych jest kilkanaście milionów złotych.

My też jako management odbyliśmy wiele spotkań, wiele rozmów, żeby to wszystko po przyspieszać, natomiast mówimy o projekcie, który jest kilkunastomilionowy. To nie jest film biograficzny, to jest film fabularny, który ma jeden z największych budżetów. I przy tak dużych produkcjach zdarzają się opóźnienia. Natomiast nie jest tak, że ktokolwiek go porzucił, że on się dalej nie toczy, że prace nad nim nie trwają. Dużo rozegra się teraz w najbliższym miesiącu, ponieważ do gry (w roli sponsora - przyp. red.) wszedł jakiś zagraniczny gracz - powiedział.

Pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość. Bez wątpienia film fabularny o takiej gwieździe jak Maryla Rodowicz przyciągnie do kin prawdziwe tłumy. W końcu mówimy o ponadpokoleniowej artystce.