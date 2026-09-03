Znany raper z wyznaniem o atakach paniki. Wspiera fanów, którym jest trudno w szkole

Szkoła nie zawsze kojarzy się młodzieży z pozytywnymi emocjami, a szczególnie stresujące bywają pierwsze dni w nowym środowisku. 1 września bardzo szczerą refleksją z fanami podzielił się Bedoes, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Muzyk opublikował wpis, w którym wyraził wsparcie dla uczniów borykających się z trudnościami i stresem szkolnym. Opisał też swoje przeżycia.

Bedoes doświadczył ataków paniki. W szkole żył pod presją

Raper, który w ostatnim czasie zdobył duże uznanie za swoje nieocenione zaangażowanie w pomoc dzieciom z fundacji Cancer Fighters, otworzył się na temat swoich zmagań z atakami paniki. Przyznał, że jeden z takich ataków miał miejsce podczas egzaminu w szkole podstawowej. Z perspektywy czasu uważa, że troska o własne zdrowie psychiczne i poszukiwanie profesjonalnego wsparcia są znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek wyniki w nauce.

- Na egzaminie szóstoklasisty nie mogłem złapać oddechu ani przełknąć śliny ze stresu przed oceną. Na wskutek tego zaznaczyłem byle co, żeby tylko jak najszybciej wyjść i iść do domu. Dzisiaj wiem, że to był atak paniki. Co z tego? To, że po pierwsze świat się nie skończył dlatego, że zawaliłem egzamin, a po drugie dzięki specjalistom wiem, co mi było i gdzie szukać pomocy. Szkoła to jedno z moich najgorszych doświadczeń - presja, wyśmiewanie, niezrozumienie - napisał na Facebooku.

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Raper z bardzo ważnym apelem

Chcąc dodać otuchy swoim młodszym fanom, Bedoes wystosował do nich bardzo bezpośredni i ważny apel. Artysta przypomniał, jak ogromne znaczenie ma otwarta komunikacja na temat własnych emocji oraz reagowanie, gdy komuś innemu dzieje się krzywda w szkolnym środowisku.

- Nie bójcie się rozmawiać o tym, jak się czujecie, a jeżeli jesteś moim słuchaczem, to gdy widzisz jakiekolwiek krzywe akcje w szkole - reaguj. Na koniec dnia niezależnie od ocen - będzie dobrze i mam nadzieję, że jestem na to jakimkolwiek dowodem. Głowy do góry koty i wspierajcie się - czytamy.

Potrzebujesz wsparcia? Darmowe telefony zaufania czynne całą dobę:

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123 – Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

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