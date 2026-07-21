Karolina Pisarek trafiła do szpitala! "Pojawiło się krwawienie i wylądowałam w szpitalu". Mówi też o guzie

Karolina Pisarek czeka na córeczkę. Ma problemy ze zdrowiem

To miały być spokojne tygodnie oczekiwania na narodziny pierwszego dziecka. Zamiast radosnych przygotowań pojawił się jednak ogromny strach. Karolina Pisarek wyznała, że trafiła do szpitala po tym, jak doszło do krwawienia. Dla modelki i jej męża Rogera Salli były to wyjątkowo trudne chwile.

O wszystkim celebrytka poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przyznała, że nagłe dolegliwości wywołały ogromny stres, jednak po badaniach lekarze przekazali uspokajające wiadomości. 28-latka mogła wrócić do domu, ale musi teraz jeszcze bardziej zwolnić tempo i pozostawać pod obserwacją. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że z ich wyczekiwaną córeczką wszystko jest w porządku.

Dzieś niestety nie był to kolorowy dzień. Pojawiło się krwawienie i wylądowałam w szpitalu. Kosztowało nas to bardzo dużo stresu. Na szczęście mogłam wrócić do domu i teraz muszę monitorować załą sytuację. Trzeba zwolnić jeszcze bardziej i dużo odpoczywać. Z naszą córeczką wszystko w porządku - napisała Pisarek na InstaStory.

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Pisarek o diagnozie - guz przysadki mózgowej. Przez to nie będzie rodzić drogami natury

To nie pierwszy raz, gdy przyszła mama otwarcie mówi o problemach zdrowotnych w czasie ciąży. Na początku lipca poinformowała, że zmaga się z obrzękiem mieszanym, niewydolnością żylną oraz ma podejrzenie zespołu Ehlersa-Danlosa. Zapowiadała wtedy, że pełną diagnostykę i leczenie będzie mogła kontynuować dopiero po porodzie. Kilka lat temu - w 2022 r. - usłyszała też inną diagnozę - niezłośliwy guz przysadki mózgowej, czyli gruczolak.

Niedawno gwiazda była na wizycie kontrolnej u neurochirurga i postanowiła odnieść się do pytań internautów.

Z wizytą kontrolną u mojego neurochirurga dr. Kunickiego. Dostaję wiele pytań odnośnie lekarza, pod którego opieką jestem z gruczolakiem przysadki. Serdecznie wam polecam, wspaniały lekarz. To jemu ufam w 100 proc. Prowadzi mnie od czasów "Tańca z Gwiazdami". Dziś poruszyłam z nim temat, gdyby mój stan się pogorszył (co jest w ciąży możliwe). I wytłumaczył mi, że w drugim i trzecim trymestrze można operować. Wiadomo, im później, tym lepiej, a najlepiej wcale - zdradziła Karolina.

Wcześniej tłumaczyła, że ze względu na chorobę czeka ją cesarskie cięcie.

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