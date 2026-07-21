Horror w metrze w Warszawie. Na pasażerkę spadła szyba! „Trafiła do szpitala”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-21 13:24

Niebezpieczne zdarzenie na stacji metra Młociny w Warszawie. We wtorek rano (21 lipca) na kobietę schodzącą po schodach spadła szyba z podwieszanego sufitu. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Peron stacji metra z tablicą informacyjną kierunku Kabaty. O wypadku na stacji Młociny przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator I linia metra w Warszawie – stacja M1 Młociny

Co się stało na stacji Metra Młociny?

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 lipca) około godziny 7:25 na stacji metra Młociny na Bielanach. Na miejscu prowadzone są prace remontowe. Firma zewnętrzna, działająca na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, remontuje wiaty znajdujące się nad wyjściami ze stacji.

Jak ustalili policjanci, na schodach prowadzących na peron na bark kobiety spadła szyba z podwieszanego sufitu. Pasażerka nie miała widocznych obrażeń, ale skarżyła się na ból ramienia.

Interwencja służb

O godzinie 7:35 dostaliśmy informację o zdarzeniu, zadysponowaliśmy na miejsce jeden patrol. Zgłoszenie dotyczyło pasażerki, która została czymś uderzona w ramię. Kobieta nie miała widocznych obrażeń, ale skarżyła się na ból ramienia. Pomocy udzielała jej straż pożarna, a następnie załoga ratownictwa medycznego przetransportowała poszkodowaną do szpitala na dalsze badania. Policjanci ustalili w toku własnych działań, że około godziny 7:25 na schodach prowadzących na peron stacji na bark kobiety spadła szyba z podwieszanego sufitu − potwierdził nasze ustalenia mł. asp. Sebastian Pawlak z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Policja będzie wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia, w tym sposób zabezpieczenia miejsca, w którym prowadzone były prace remontowe.

Incydent nie wpłynął na kursowanie metra. Pociągi pierwszej linii jeździły zgodnie z rozkładem, a stacja Młociny pozostawała otwarta dla pasażerów.

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