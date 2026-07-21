Horror w metrze w Warszawie. Na pasażerkę spadła szyba! „Trafiła do szpitala”

Co się stało na stacji Metra Młociny?

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 lipca) około godziny 7:25 na stacji metra Młociny na Bielanach. Na miejscu prowadzone są prace remontowe. Firma zewnętrzna, działająca na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, remontuje wiaty znajdujące się nad wyjściami ze stacji.

Jak ustalili policjanci, na schodach prowadzących na peron na bark kobiety spadła szyba z podwieszanego sufitu. Pasażerka nie miała widocznych obrażeń, ale skarżyła się na ból ramienia.

Interwencja służb

− O godzinie 7:35 dostaliśmy informację o zdarzeniu, zadysponowaliśmy na miejsce jeden patrol. Zgłoszenie dotyczyło pasażerki, która została czymś uderzona w ramię. Kobieta nie miała widocznych obrażeń, ale skarżyła się na ból ramienia. Pomocy udzielała jej straż pożarna, a następnie załoga ratownictwa medycznego przetransportowała poszkodowaną do szpitala na dalsze badania. Policjanci ustalili w toku własnych działań, że około godziny 7:25 na schodach prowadzących na peron stacji na bark kobiety spadła szyba z podwieszanego sufitu − potwierdził nasze ustalenia mł. asp. Sebastian Pawlak z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Policja będzie wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia, w tym sposób zabezpieczenia miejsca, w którym prowadzone były prace remontowe.

Incydent nie wpłynął na kursowanie metra. Pociągi pierwszej linii jeździły zgodnie z rozkładem, a stacja Młociny pozostawała otwarta dla pasażerów.