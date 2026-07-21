96-latek zmarł na przystanku autobusowym w Warszawie. Upadł i uderzył głową o ławkę

- 96-latek zasłabł na przystanku Dunikowskiego przy ul. Herbsta.
- Podczas upadku uderzył głową o ławkę.
- Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu.
Senior zasłabł na przystanku
Na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta na warszawskim Ursynowie doszło do tragicznego zdarzenia. Pomocy potrzebował 96-letni mężczyzna, który nagle źle się poczuł. Według wstępnych ustaleń stracił przytomność i przewrócił się, uderzając głową o ławkę. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego. Ratownicy natychmiast rozpoczęli działania, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz potwierdził zgon mężczyzny jeszcze na miejscu.
Policja sprawdziła okoliczności śmierci
Po zakończeniu akcji medycznej przystanek został zabezpieczony przez policjantów. Funkcjonariusze ustalali przebieg zdarzenia i gromadzili informacje, które pozwolą odtworzyć jego okoliczności. O śmierci 96-latka powiadomiono prokuratora. Po zapoznaniu się z ustaleniami podjętymi na miejscu nie zdecydował o zabezpieczeniu ciała do dalszych czynności, lecz wyraził zgodę na jego przekazanie rodzinie. Do czasu przyjazdu zakładu pogrzebowego nad miejscem czuwali policjanci.