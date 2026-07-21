96-latek zmarł na przystanku autobusowym w Warszawie. Upadł i uderzył głową o ławkę

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-07-21 12:25

Dramat rozegrał się na Ursynowie. 96-letni mężczyzna nagle stracił przytomność, przewrócił się i z dużą siłą uderzył głową o ławkę na przystanku autobusowym. Mimo szybkiej pomocy ratowników, życia seniora nie udało się uratować.

  • 96-latek zasłabł na przystanku Dunikowskiego przy ul. Herbsta.
  • Podczas upadku uderzył głową o ławkę.
  • Mimo reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu.
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Senior zasłabł na przystanku

Na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta na warszawskim Ursynowie doszło do tragicznego zdarzenia. Pomocy potrzebował 96-letni mężczyzna, który nagle źle się poczuł. Według wstępnych ustaleń stracił przytomność i przewrócił się, uderzając głową o ławkę. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego. Ratownicy natychmiast rozpoczęli działania, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz potwierdził zgon mężczyzny jeszcze na miejscu.

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Policja sprawdziła okoliczności śmierci

Po zakończeniu akcji medycznej przystanek został zabezpieczony przez policjantów. Funkcjonariusze ustalali przebieg zdarzenia i gromadzili informacje, które pozwolą odtworzyć jego okoliczności. O śmierci 96-latka powiadomiono prokuratora. Po zapoznaniu się z ustaleniami podjętymi na miejscu nie zdecydował o zabezpieczeniu ciała do dalszych czynności, lecz wyraził zgodę na jego przekazanie rodzinie. Do czasu przyjazdu zakładu pogrzebowego nad miejscem czuwali policjanci.

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