Silny wiatr na warszawskim Bemowie. Ogromna topola uszkodziła dach na Osiedlu Przyjaźń

Topola złamała się podczas silniejszego wiatru i spadła na budynek.

Uszkodzona została około połowa dachu.

Budynek został czasowo wyłączony z użytkowania.

Wiatr powalił ogromne drzewo

Mieszkańcy Osiedla Przyjaźni na Bemowie byli świadkami niebezpiecznego zdarzenia. Krótko po godzinie 16 strażacy otrzymali zgłoszenie o topoli, która złamała się pod naporem wiatru i przewróciła na budynek. Największa część drzewa uderzyła w dach obiektu o wymiarach około 15 na 40 metrów. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzona została blisko połowa jego powierzchni. Na miejsce szybko przyjechali strażacy, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli usuwanie pnia oraz konarów zalegających na dachu.

Odłączono prąd i zamknięto obiekt

Do akcji włączyło się także pogotowie energetyczne. Ze względów bezpieczeństwa odłączono zasilanie budynku, dzięki czemu strażacy mogli bez przeszkód prowadzić działania. Skala zniszczeń wymagała również oceny inspektora nadzoru budowlanego. Po oględzinach zapadła decyzja o czasowym wyłączeniu budynku z użytkowania. Obiekt pozostanie zamknięty do czasu wykonania niezbędnych napraw i potwierdzenia, że jego konstrukcja jest bezpieczna.

Na szczęście nikomu nic się nie stało

Akcja służb trwała ponad dwie i pół godziny i zakończyła się przed godziną 19. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Silny wiatr regularnie powoduje podobne zagrożenia. Służby przypominają, że podczas wichur warto unikać przebywania w pobliżu wysokich drzew oraz nie parkować pod nimi samochodów.

Źródło: Miejski Reporter