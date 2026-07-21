Sparaliżował metro rzucając plecak na tory. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o wrzucenie plecaka na torowisko metra.

W poniedziałek ewakuowano cztery stacje pierwszej linii.

Próbował wrzucić kobietę pod pędzące metro

Podejrzany jest już w rękach policji

We wtorek stołeczni policjanci poinformowali o zatrzymaniu mężczyzny, który ma mieć związek z poniedziałkowym incydentem na stacji Centrum.

- Policjanci zatrzymali podejrzanego. Obecnie znajduje się on w naszej dyspozycji i oczekuje na dalsze czynności - przekazał portalowi se.pl mł. asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Plecak na torach sparaliżował pierwszą linię metra

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 17 na stacji Centrum. Według dotychczasowych ustaleń nieznany wówczas mężczyzna wrzucił plecak do międzytorza, po czym oddalił się z miejsca. Ze względów bezpieczeństwa uruchomiono procedury przewidziane na wypadek pozostawienia podejrzanego bagażu. Na miejsce skierowano policjantów, w tym pirotechników, oraz inne służby. W tym samym czasie straż pożarna interweniowała również na stacji Dworzec Gdański, gdzie pojawiło się zadymienie.

Ewakuacja stacji i utrudnienia

W związku z prowadzonymi działaniami ewakuowano stacje Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał oraz Dworzec Gdański. Ruch na linii M1 został podzielony na dwa odcinki: pociągi kursowały między Kabaty - Politechnika oraz Dworzec Gdański - Młociny. Akcja służb spowodowała duże utrudnienia dla pasażerów i sparaliżowała komunikację w centrum Warszawy. Policja nie ujawniła jeszcze, jakie zarzuty usłyszy zatrzymany ani co było motywem jego działania.

Źródło: se.pl, Miejski Reporter