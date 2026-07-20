Metro powstaje na Białołęce!

Przy użyciu wiertnic oraz sond badany jest grunt na trasie czwartej linii metra. Wcześniej podobne badania wykonywane były w Wilanowie. M4 ma bowiem połączyć Wilanów z Białołęką 23 stacjami i biec przez 9 dzielnic oraz przez Wisłę.

Na Białołękę zajrzał prezydent Warszawy. – Przygotowujemy teren pod budowę linii M4 na Białołęce badając grunt pod powierzchnią przy użyciu wiertnic. Łącznie przeprowadzonych będzie takim sprzętem ponad 960 wierceń, w tym ponad 330 tutaj na Białołęce. Badania gruntu są niezbędne, żeby dobrać właściwe rozwiązania technologiczne do budowy nowej linii, ustalić parametry konstrukcyjne oraz zminimalizować oddziaływanie prac budowlanych na otoczenie i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas budowy – wylicza Rafał Trzaskowski, zaglądając robotnikom przez ramię, jak sprzęt wkręca się w ziemię.

Nowe metro pojedzie bez maszynistów

Geolodzy są na etapie jednej czwartej zaawansowania zaplanowanych prac, które mają zakończyć się jesienią 2027. W tym czasie projektanci muszą ustalić strefy wpływu budowy metra na sąsiadującą zabudowę i opracować projekt koncepcyjny M4. Na pewno stacja Marymont będzie ważnym punktem przesiadkowym między czwartą a pierwszą linią, węzeł przesiadkowy planowany jest też w Winnicy – lokalizacje kolejnych stacji się ważą.

Co ciekawe – pisaliśmy już o tym wcześniej po deklaracjach prezydenta – czwarta linia będzie powiewem nowoczesnych technologii - obsługa pociągów będzie tu w pełni automatyczna.

System sterowania przejmie wszystkie zadania maszynistów: zdecyduje o prędkości, zatrzymaniu, otwieraniu drzwi i reakcji w sytuacji awaryjnej.

– Automatyzacja pociągów nie oznacza, że fachowcy staną się zbędni. Każdy system wymaga profesjonalnej obsługi i specjalistów z wielu dziedzin – automatyków, informatyków, techników – zastrzega Rafał Trzaskowski.

Trwają odwierty na przyszłej trasie metra M4:

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