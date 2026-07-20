Wykopali wielką dziurę na ulicy w Warszawie. Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia

Na warszawskiej Woli trwa przebudowa podziemnej komory ciepłowniczej pod ulicą Leszno. Roboty ruszyły na początku lipca i potrwają do połowy sierpnia. W tym czasie kierowcy nie przejadą jezdnią prowadzącą w kierunku ulicy Górczewskiej.

Największe utrudnienia pojawiły się za skrzyżowaniem z ulicą Karolkową, gdzie zamknięto jeden z odcinków jezdni. To oznacza zmiany zarówno dla kierowców, jak i autobusów kursujących przez tę część Woli.

Co zmieniło się na ulicy Leszno?

Zamknięta została jezdnia w kierunku Górczewskiej za skrzyżowaniem z Karolkową.

Zmieniła się również organizacja ruchu przy Okopowej. Od strony alei „Solidarności” pomiędzy jezdniami Okopowej kierowcy mają do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto i drugi do skrętu w lewo w kierunku ronda Kercelak. Kierowcy jadący ulicą Leszno od strony Okopowej nie mogą kontynuować jazdy na wprost. Muszą skręcić w ulicę Karolkową: w prawo albo w lewo.

Jak wyznaczono objazdy?

Miasto przygotowało trzy główne trasy objazdów. Zamknięty odcinek można ominąć: ulicą Karolkową do Żytniej i Młynarskiej, ulicą Okopową do Żytniej i Młynarskiej, aleją „Solidarności” do ulicy Młynarskiej.

Dodatkowo dla kierowców jadących od strony Bemowa przygotowano tymczasową zawrotkę na wysokości przystanków autobusowych Młynarska.

Zmiany dla autobusów linii 190

Prace wpłynęły także na komunikację miejską. Autobusy linii 190 jadące w kierunku pętli Znana oraz Osiedle Górczewska zostały skierowane na trasę objazdową. Od skrzyżowania alei „Solidarności” z ulicą Leszno jadą aleją „Solidarności”, następnie ulicami Wolską i Młynarską, a później wracają na swoją stałą trasę. W związku z objazdem zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków: Okopowa 10, Leszno 02, Młynarska 02.

Uruchomiono natomiast przystanek zastępczy Zajezdnia Wola 52. Znajduje się on na pasie ruchu przy alei „Solidarności”, przed skrzyżowaniem z ulicą Młynarską, na wysokości miejsc parkingowych za przystankiem Zajezdnia Wola 02. Dla linii 190 w kierunku pętli Znana i Osiedla Górczewska obowiązuje on jako przystanek stały.

Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia

Przebudowa podziemnej komory ciepłowniczej została zaplanowana do 14 sierpnia. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów, a pasażerowie linii 190 powinni sprawdzać zaktualizowany rozkład jazdy i zmienioną trasę przejazdu.

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