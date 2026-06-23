Kumulacja remontów na torach! Al. Jerozolimskie, al. Solidarności, Niepodległości, Grójecka i most Północny bez tramwajów

Jeśli ktoś jeszcze nie narzekał na brak tramwajów w centrum stolicy, to za kilka dni zapewne zacznie. Nadchodzi remontowy horror – kumulacja robót na torowiskach.

− Efektem będzie poprawa komfortu podróży dla pasażerów i dla kierowców. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale mimo wszystko ruch na ulicach jest mniejszy, a z tramwajów korzysta o ok. 20 proc. mniej podróżnych. Nie ma lepszego momentu na naprawy. Przepraszamy za utrudnienia, ale obiecujemy, że odpłacimy się znacznie lepszą infrastrukturą – pociesza wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Najpierw jednak trzeba przetrzymać objazdy, podróże autobusami zastępczymi i ścisk na pozostałych liniach. Od 29 czerwca do początku sierpnia tramwaje nie będą kursować al. Solidarności od Kercelaka do Feminy oraz al. Jana Pawła II od ul. Stawki do Feminy. Uruchomione zostaną dwa autobusy zastępcze: Z26 z zajezdni Wola na pl. Bankowy i Z33 z Dworca Centralnego do Ronda „Radosława”.

Ostatni remont torowisko na skrzyżowaniu Solidarności i Jana Pawła II przechodziło w 2009 r. Teraz zaplanowano wymianę szyn, rozjazdów i zwrotnic oraz przystanków. Najpierw prace obejmą odcinek od Kercelaka do Żelaznej, potem od Feminy do pl. Bankowego – tu trzeba zbudować odwodnienie, którego brak przyspiesza degradację toru. Odwodnienia nie ma też torowisko w ul. Grójeckiej. Tramwajarze chcą w te wakacje wyremontować ostatni odcinek torów od pl. Narutowicza do pl. Zawiszy. Trasę zmienią linie 127, 158 i 159. Zostaje Z-9, uruchomiona z powodu prac torowych w Al. Jerozolimskich, które łapią opóźnienie na moście Poniatowskiego i mogą potrwać dłużej niż do końca lipca. A do września tramwaje nie kursują al. Niepodległości na odcinku między Nowowiejska i Metrem Pole Mokotowskie.

Jakby tego było mało − przez całe wakacje tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Winnica. Od soboty nie przejedziemy tramwajem przez Most Północny (Skłodowskiej-Curie) ani ul. Światowida.

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Remontują Teatr Słowackiego