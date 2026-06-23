Zasłabł za kierownicą ciężarówki! Pojazd uderzył w budynek

Groźne zdarzenie na Białołęce

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, który następnie uderzył w budynek oraz znajdujące się w pobliżu znaki drogowe. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe.

Akcja służb ratunkowych

Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i pomogli wydobyć kierowcę z kabiny ciężarówki. Poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala. Kierujący był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Dalsze wyjaśnienia policji

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci. W czasie prowadzonych działań w rejonie ulicy Kupieckiej występowały utrudnienia.

Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji.

Źródło: Miejski Reporter

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