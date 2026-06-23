Zasłabł za kierownicą ciężarówki! Pojazd uderzył w budynek

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-23 10:21

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę (21 czerwca) około godziny 13:15 przy ulicy Kupieckiej na warszawskiej Białołęce. Na terenie jednej z prywatnych firm kierowca samochodu ciężarowego marki MAN najprawdopodobniej zasłabł podczas wykonywania manewrów. Jego auto ścięło znajdujące się w pobliżu znaki.

Groźne zdarzenie na Białołęce

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, który następnie uderzył w budynek oraz znajdujące się w pobliżu znaki drogowe. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe.

Akcja służb ratunkowych

Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i pomogli wydobyć kierowcę z kabiny ciężarówki. Poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie przewieziony do szpitala. Kierujący był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Dalsze wyjaśnienia policji

Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci. W czasie prowadzonych działań w rejonie ulicy Kupieckiej występowały utrudnienia.

Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy policji.

Źródło: Miejski Reporter

Biała ciężarówka MAN z naczepą uderzyła w ścianę budynku, co widać na zdjęciu dokumentującym groźne zdarzenie drogowe na Białołęce. Obok zaparkowany jest czerwony wózek widłowy Linde oraz białe auto, a także zielone kosze na śmieci. Więcej o incydencie, gdzie kierowca ciężarówki zasłabł, przeczytasz na naszym portalu.
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