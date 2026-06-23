Wspiął się na najwyższy wieżowiec w Polsce. Na dachu czekali policjanci

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-23 9:50

Niezwykłe zdarzenie w samym sercu stolicy. W niedzielę rano (21 czerwca) służby ratunkowe pilnie interweniowały pod najwyższym budynkiem w kraju. Otrzymano informację, że ktoś wspina się po elewacji Varso Tower. Po dotarciu na szczyt 37-letni śmiałek trafił w ręce policji. Wiele dowodów sugeruje, że zatrzymanym jest Marcin Banot, słynący z podobnych wspinaczek na całym świecie.

Marcin Banot po udanej wspinaczce na Varso Tower, ubrany w białą koszulkę z polskim orłem, uśmiecha się na tle wieżowca. Obok jego specjalistyczne buty wspinaczkowe z napisem Varso Tower. Więcej o tym na naszym portalu.
Autor: bnt/ Instagram

Służby wezwane do Varso Tower w Warszawie

Incydent miał miejsce w niedzielę o poranku. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o osobie, która przemierzała zewnętrzną ścianę wieżowca Varso Tower zlokalizowanego w sercu stolicy. Do akcji natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej oraz patrole policyjne. Jak poinformowała redakcję „Super Expressu” nadkomisarz Marta Sulowska, działania mundurowych zakończyły się ujęciem mężczyzny.

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− W sprawie otrzymaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna wtargnął na budynek. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut z art. 193 dotyczący naruszenia miru domowego −

Marcin Banot pokonał Varso Tower

Mimo że śledczy nie podają oficjalnie personaliów zatrzymanego 37-latka, wszystko wskazuje, że to właśnie Marcin Banot. Chwilę po zakończeniu policyjnej interwencji w sieci pojawił się wpis, w którym znany śmiałek potwierdził swoje bezpieczne dotarcie na samą górę.

− Wspinaczka na południowej ścianie Varso Tower zakończona sukcesem. Zadanie wykonane mimo tego, że nie miałem dostępu do ściany, aby ją przygotować do wspinaczki, jednak podjąłem próbę i ruszyłem na żywca w nieznane. Tym czynem pobiłem swój osobisty rekord we wspinaczce na budynek. To była moja najbardziej zawiła i naszpikowana problemami wspinaczka. Osiągnięcie szczytu − 310 metrów łącznie z iglicą − zajęło mi dwie godziny −

Z czego znany jest Marcin Banot?

Mężczyzna od dłuższego czasu zyskuje popularność dzięki ryzykownym wejściom na wysokie konstrukcje zarówno w kraju, jak i na świecie. W 2021 roku zdobył gmach stacji Polsat przy ulicy Ostrobramskiej. Rok temu natomiast sforsował elewację słynnego warszawskiego hotelu Marriott, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Warsaw Presidential Hotel. Jego dokonania obejmują również wspinaczki na rozpoznawalne obiekty w rozmaitych miastach Europy.

Obecnie dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze policji.

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