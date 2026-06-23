Potworne zderzenie motocyklistów. Ratownicy godzinę walczyli o życie 18-latka

Tragiczny wypadek motocyklowy w powiecie płońskim

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 18:20 na drodze gminnej w okolicach miejscowości Charzyny w powiecie płońskim. Zderzyły się tam dwa motocykle typu cross, którymi podróżowali młodzi mężczyźni.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, w wyniku wypadku śmierć na miejscu poniósł 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego.

Jeden z motocyklistów zginął na miejscu, drugi w szpitalu

− Śmierć na miejscu poniósł 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego. Drugi motocyklista, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, z obrażeniami został przewieziony do szpitala − przekazali policjanci.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyły zespoły ratownictwa medycznego, strażacy, policjanci oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Młodszy z uczestników wypadku był reanimowany przez blisko godzinę. Ratownicy do końca walczyli o jego życie, jednak odniesione obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon 18-latka.

22-letni kierujący drugim motocyklem odniósł lżejsze obrażenia. Po udzieleniu pomocy na miejscu został przewieziony karetką do szpitala.

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zderzenia

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób doszło do zderzenia obu jednośladów oraz jakie były jego przyczyny. Sprawdzane są również kwestie związane z uprawnieniami kierujących, stanem technicznym motocykli oraz tym, czy pojazdy mogły legalnie poruszać się po drodze gminnej.

Funkcjonariusze analizują wszystkie czynniki, które mogły mieć wpływ na przebieg i tragiczny finał zdarzenia. Szczegółowe ustalenia mają odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tej tragedii.

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