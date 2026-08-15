F-35 nad Warszawą, potem ruszyły wojska

Defilada rozpoczęła się kilkanaście minut po godz. 12. Wcześniej mieszkańcy Warszawy mogli obserwować pokaz desantu wojskowych spadochroniarzy. Podczas opadania na spadochronach żołnierze rozwinęli m.in. biało-czerwoną flagę.

Następnie zaprezentowano komponent lotniczy. Nad stolicą pojawiły się m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek polskich Sił Powietrznych – F-35.

To jednak dopiero początek widowiska. Na Wisłostradę wkroczyli żołnierze reprezentujący wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP.

W tegorocznej defiladzie bierze udział około 2 tys. żołnierzy oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Szczególną uwagę przyciągają najnowocześniejsze maszyny znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii. Wśród nich są m.in. czołgi K2, bojowe wozy piechoty Borsuk oraz wyrzutnie systemu Patriot.

Za częścią pieszą przemieszczają się kolejne kolumny wojskowych pojazdów. Cała defilada rozciąga się na kilka kilometrów, a żołnierze i sprzęt poruszają się w równym szyku z prędkością około 8 km/h.

Na trasie także polskie wojska specjalne

Wśród maszerujących formacji znalazły się reprezentacje poszczególnych rodzajów wojsk.Szczególną uwagę zwracają żołnierze Wojsk Specjalnych z jednostki AGAT, którzy występują z zasłoniętymi twarzami i w bojowym wyposażeniu.

Za nimi można zobaczyć żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterystycznych oliwkowych beretach, przedstawicieli Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ciemnoniebieskich beretach oraz Żandarmerii Wojskowej w czerwonych.

W defiladzie uczestniczą również poczty sztandarowe, reprezentanci różnych jednostek wojskowych oraz żołnierze państw sojuszniczych stacjonujący w Polsce. Na końcu części naziemnej pojawia się także szwadron kawalerii.

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21 nowych generałów i admirałów

Święto Wojska Polskiego to nie tylko defilada. Przed jej rozpoczęciem prezydent Karol Nawrocki, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, wręczył nominacje na stopnie generalskie i admiralskie 21 oficerom.

Sześciu generałów brygady otrzymało awans na stopień generała dywizji. Wśród nich znaleźli się m.in. dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych Tomasz Jatczak oraz dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Sławomir Lidwa.

Pierwszy stopień generalski otrzymało 13 pułkowników i jeden komandor. Wśród awansowanych znalazł się m.in. Renart Skrzypczak, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Na stopień kontradmirała awansował natomiast kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

„Dzień zobowiązania wobec przyszłości”

Podczas uroczystości prezydent mówił przede wszystkim o odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski.

Karol Nawrocki podkreślił, że Polacy doskonale znają cenę niepodległości, wolności i wojen. Zwrócił również uwagę, że historia pozwala lepiej rozumieć współczesne zagrożenia.

15 sierpnia określił jako dzień zobowiązania nie tylko wobec przeszłości i pamięci, ale również wobec teraźniejszości i przyszłości oraz bezpieczeństwa dzieci i wnuków.

Święto Wojska Polskiego w rocznicę Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego, ustanowione w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Zwycięstwo polskiej armii zatrzymało ofensywę bolszewicką i miało kluczowe znaczenie dla zachowania niepodległości Polski. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia ponownie od 1992 roku.

Tego samego dnia odbywa się także parada morska Marynarki Wojennej w Gdyni, z udziałem okrętów i statków powietrznych.

Tegoroczna defilada w Warszawie pokazuje więc zarówno historyczny wymiar święta, jak i współczesne oblicze polskiej armii – od żołnierzy Wojsk Specjalnych, przez obronę cyberprzestrzeni, po F-35, K2, Borsuki i systemy Patriot.