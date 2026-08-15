Nie żyje Joanna Rawik. Jej niezwykły głos znały pokolenia Polaków. Miała 92 lata

Nie żyje Joanna Rawik. Jej charakterystyczny głos znały pokolenia Polaków

Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czerniowcach. Swoją karierę artystyczną rozpoczęła w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała przede wszystkim francuskie piosenki. W kolejnych latach związana była również z krakowskim klubem Pod Jaszczurami oraz kabaretem Kundel.

Artystkę wyróżniał charakterystyczny, niski głos. Do najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej wykonaniu należały „Po co nam to było”, „Romantyczność” i „Nie chodź tą ulicą”. Za ostatnią z tych piosenek w 1966 roku otrzymała nagrodę na festiwalu w Opolu. Rawik występowała nie tylko w Polsce – koncertowała m.in. we Francji, Czechosłowacji, RFN, Jugosławii, Australii oraz Stanach Zjednoczonych.

Joanna Rawik była zafascynowana Edith Piaf. Poświęciła jej książki i monodram

Szczególne miejsce w twórczości Joanny Rawik zajmowała piosenka francuska, a przede wszystkim dorobek Edith Piaf. Już od początku lat 60. wykonywała jej utwory na scenie, a później przybliżała twórczość francuskiej gwiazdy również słuchaczom swoich audycji radiowych. Piaf poświęciła dwie książki – „Hymn życia i miłości” oraz „Ptak smutnego stulecia”.

„Ptak smutnego stulecia” stał się również tytułem monodramu Rawik poświęconego życiu i karierze Edith Piaf. Jego prapremiera odbyła się w 1999 roku podczas Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. W kolejnych latach artystka prezentowała spektakl w teatrach i filharmoniach w całej Polsce, opowiadając historię Piaf w pierwszej osobie. Przedstawieniu towarzyszyły najbardziej znane utwory francuskiej piosenkarki, m.in. „Padam, padam”, „Mon Dieu”, „Hymn do miłości” czy „Non, je ne regrette rien”.

- Kiedy w 1966 roku stanęłam pierwszy raz nad jej grobem, zrozumiałam, że życie i sztuka to jedno - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową w 2021 r. Joanna Rawik.

Za swoją działalność artystyczną Joanna Rawik została uhonorowana m.in. Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Artystka zmarła w wieku 92 lat.

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