We wtorek, 23 czerwca, w miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył w drzewo, a jego dwie pasażerki poniosły śmierć. Okoliczności wypadku wyjaśniają obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora.
Samochód uderzył w drzewo
Służby ratunkowe zostały powiadomione o zdarzeniu po godzinie 13. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, ratowników medycznych oraz policję.
- O godz. 13:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Dąbie Kujawskie. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej, które po dojeździe stwierdziły, że w pojeździe znajdują się dwie kobiety
- powiedział Radiu Eska bryg. mgr Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych
Po dotarciu na miejsce ratownicy zastali rozbity pojazd, w którym znajdowały się zakleszczone osoby. Konieczne było wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, aby wydostać je z wraku.
- Wydobyli je na zewnątrz przy użyciu narzędzi hydraulicznych
- relacjonował bryg. mgr Mariusz Bladoszewski.
Niestety obrażenia okazały się śmiertelne.
- Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon tych kobiet
- przekazał strażak.
Ofiary miały 41 i 13 lat
Jak poinformowały służby, w wyniku wypadku zginęły dwie osoby.
- Śmierć poniosła kobieta w wieku 41 lat oraz dziewczynka w wieku 13 lat
- dodał bryg. mgr Mariusz Bladoszewski z KM PSP we Włocławku.
Trwa dochodzenie służb
Na miejscu wciąż prowadzone są czynności mające wyjaśnić przebieg i przyczyny tragedii.
- Działania na drodze gminnej trwają, prowadzone jest dochodzenie prokuratora
- poinformował przedstawiciel straży pożarnej.
Do czasu zakończenia pracy śledczych oraz funkcjonariuszy policji droga gminna w rejonie zdarzenia pozostaje całkowicie nieprzejezdna.
Współpraca Renata Grudzińska, Radio Eska.