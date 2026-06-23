We wtorek, 23 czerwca, w miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył w drzewo, a jego dwie pasażerki poniosły śmierć. Okoliczności wypadku wyjaśniają obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora.

Samochód uderzył w drzewo

Służby ratunkowe zostały powiadomione o zdarzeniu po godzinie 13. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, ratowników medycznych oraz policję.

- O godz. 13:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Dąbie Kujawskie. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej, które po dojeździe stwierdziły, że w pojeździe znajdują się dwie kobiety

- powiedział Radiu Eska bryg. mgr Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Strażacy użyli narzędzi hydraulicznych

Po dotarciu na miejsce ratownicy zastali rozbity pojazd, w którym znajdowały się zakleszczone osoby. Konieczne było wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, aby wydostać je z wraku.

- Wydobyli je na zewnątrz przy użyciu narzędzi hydraulicznych

- relacjonował bryg. mgr Mariusz Bladoszewski.

Niestety obrażenia okazały się śmiertelne.

- Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon tych kobiet

- przekazał strażak.

Ofiary miały 41 i 13 lat

Jak poinformowały służby, w wyniku wypadku zginęły dwie osoby.

- Śmierć poniosła kobieta w wieku 41 lat oraz dziewczynka w wieku 13 lat

- dodał bryg. mgr Mariusz Bladoszewski z KM PSP we Włocławku.

Trwa dochodzenie służb

Na miejscu wciąż prowadzone są czynności mające wyjaśnić przebieg i przyczyny tragedii.

- Działania na drodze gminnej trwają, prowadzone jest dochodzenie prokuratora

- poinformował przedstawiciel straży pożarnej.

Do czasu zakończenia pracy śledczych oraz funkcjonariuszy policji droga gminna w rejonie zdarzenia pozostaje całkowicie nieprzejezdna.

Współpraca Renata Grudzińska, Radio Eska.