Organek zagra przy stacji polarnej! Nie będzie sceny i publiczności

Takiego projektu Organek jeszcze nie realizował

Nie będzie sceny, publiczności ani biletów. Będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy. Efektem ekspedycji będzie film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany zachodzące w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. Przewodnikiem widzów po tej historii będzie Tomasz Organek, który wraz z zespołem dołączy do ekspedycji.

Jego spotkania z naukowcami i Arktyką poprowadzą widzów przez opowieść o miejscu, w którym skutki zmian klimatu stają się widoczne szybciej niż w większości regionów świata. Również muzyka wybrzmi w niezwykłej arktycznej scenerii. Zespół Organek zagra kameralny, akustyczny występ w pobliżu Stacji Polarnej UMK, u stóp topniejącego lodowca – oczywiście wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwolą warunki atmosferyczne i organizacyjne. Nie będzie to koncert ani wydarzenie komercyjne. Artyści biorą udział w projekcie nieodpłatnie, traktując go jako wspólne przedsięwzięcie służące popularyzacji nauki i zwróceniu uwagi na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Arktyka. Jak podkreśla lider zespołu - muzyka nie będzie w tym przypadku na pierwszym planie.

- Nie jedziemy na Spitsbergen po to, żeby zagrać koncert. Dołączamy do tej wyprawy, bo wierzymy, że o nauce można opowiadać także poprzez emocje. Muzyka ma tu zatrzymać uwagę i zachęcić do zadawania pytań o świat, który się zmienia - mówi Tomasz Organek.

Muzycznym dopełnieniem projektu będzie nowa kompozycja Tomasza Organka. Artysta przygotował utwór inspirowany Spitsbergenem i zachodzącymi tam zmianami klimatycznymi. Piosenka powstała specjalnie z myślą o tej ekspedycji i będzie miała swoją premierę po zakończeniu wyprawy.

- To nie będzie kompozycja wyłącznie o Arktyce. To utwór o znikaniu - krajobrazów, miejsc, ale też tego, co wydaje nam się w życiu trwałe. Chciałbym zatrzymać choć część emocji, które towarzyszą spotkaniu z tym miejscem - dodaje Tomasz Organek.

"Nowe sposoby docierania do odbiorców"

Projekt ma pokazać, że współczesna komunikacja naukowa wymaga nowych sposobów docierania do odbiorców. Muzyka pomaga skierować uwagę na badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz wyzwania, z którymi mierzy się współczesna Arktyka.

- Uniwersytet ma nie tylko prowadzić badania, ale także umieć o nich opowiadać. Dziś wiedza konkuruje o uwagę odbiorców z tysiącami innych komunikatów. Dlatego szukamy nowych języków popularyzacji nauki. Koncepcja projektu narodziła się w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Od początku uznaliśmy, że to świetny sposób, by połączyć potencjał naukowców UMK z językiem kultury i dotrzeć z ich historią do szerokiego grona odbiorców. Film dokumentalny i muzyka pozwalają dotrzeć do ludzi, którzy być może nigdy nie sięgnęliby po publikację naukową, ale chcą lepiej zrozumieć świat, w którym żyją. W tym projekcie muzyka nie jest celem - jest narzędziem prowadzącym do nauki - mówi prof. Adam Kola, prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Badania na Spitsbergenie

Od wielu lat toruńscy naukowcy prowadzą na Spitsbergenie badania dotyczące funkcjonowania środowiska polarnego. Szczególnym obiektem obserwacji pozostaje dla nich lodowiec Waldemara, którego zmiany są systematycznie dokumentowane przez badaczy. Zdjęcia do filmu będą realizowane w rejonie Stacji Polarnej UMK oraz lodowca. Dokument pokaże zarówno kulisy pracy naukowców, jak i znaczenie prowadzonych przez nich obserwacji dla zrozumienia zmian zachodzących na naszej planecie.

- Arktyka jest jednym z najlepszych laboratoriów do obserwowania zmian zachodzących na Ziemi. To, co dokumentujemy na Spitsbergenie, pomaga lepiej zrozumieć procesy, które w przyszłości będą miały znaczenie również dla innych regionów świata. Każdy kolejny sezon badawczy przynosi nowe dane i pokazuje, jak dynamicznie zmienia się środowisko polarne. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi wiedza zgromadzona przez lata trafi również do osób, które na co dzień nie śledzą badań naukowych - podkreśla prof. Ireneusz Sobota, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.

Po zakończeniu ekspedycji przyjdzie czas na kolejne odsłony projektu. Najważniejszymi z nich będą film dokumentalny, nowy materiał muzyczny zespołu Organek - w tym premierowy singiel inspirowany Spitsbergenem - a także materiały edukacyjne, fotograficzne i multimedialne. Całość uzupełnią spotkania z twórcami filmu, naukowcami i muzykami, pokazy specjalne oraz działania popularyzujące wiedzę o Arktyce.

- Najciekawsze projekty powstają dziś tam, gdzie spotykają się różne języki opowiadania o świecie. Naukowcy dostarczają wiedzy, artyści pomagają nadać jej emocje. Dzięki temu możemy dotrzeć do osób, które normalnie nie zainteresowałyby się badaniami prowadzonymi na Spitsbergenie - mówi Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, pomysłodawca projektu.

Inicjatywa toruńskiego uniwersytetu ma pokazać, że znaczenie badań naukowych nie kończy się na publikacjach i konferencjach. Wiedza zdobywana przez naukowców UMK na Spitsbergenie może stawać się punktem wyjścia do szerszej rozmowy o zmianach klimatu, odpowiedzialności za środowisko i wyzwaniach, które dotyczą całego społeczeństwa. W ten sposób badania prowadzone w Arktyce zyskują także wymiar edukacyjny i społeczny.

Galeria ze zdjęciami: Organek zagra na Spitsbergenie! Nie będzie sceny i publiczności

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