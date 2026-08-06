Mało kto zna ten sport, a Polska właśnie zdobyła medale. W małej podkarpackiej wsi mieszkają mistrzowie

Polska osiągnęła wielki sukces podczas Mistrzostw Europy 2026 w Tchoukballu, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia w Magglingen w Szwajcarii. Zawodnicy i zawodniczki sekcji gier zespołowych Tchoukball Różanka działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka po raz kolejny połączyli siły z reprezentantami drużyny Tchoukball Lubuskie tworząc Reprezentację Polski w kategorii M15 Girls oraz M15 Boys.

Dodać należy, że to największe europejskie święto tchoukballa, w którym w tym roku wzięło udział 31 drużyn z 9 krajów. Rozegrane zostały 94 mecze!

Polska drużyna, czyli zawodnicy połączeni z drużyn Tchoukball Różanka oraz Tchoukball Lubuskie zdobyła aż dwa medale: srebrny medal w kategorii M15 Girls (przegrywając w finałowej rozgrywce ze Szwajcarią zaledwie jednym punktem!) oraz brązowy medal w kategorii M15 Boys.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że to właśnie my, drużyna Tchoukball Różanka wspólnie z zawodnikami drużyny Tchoukball Lubuskie mogliśmy reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy. Gra z orzełkiem na piersi, to spełnienie naszych najskrytszych marzeń. Szczęście nasze jest pełne, dlatego że stanęliśmy na wysokości zadania, nie zawiedliśmy naszych kibiców. Pokazaliśmy ogromne serce do gry, charakter i sportową klasę, godnie reprezentując barwy biało – czerwone. Udowodniliśmy, że należymy do ścisłej europejskiej czołówki wracając do Różanki z dwoma medalami Mistrzostw Europy srebrnym i brązowym – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” trenerka Tchoukball Różanka, Elżbieta Furtek.

Autor: Tchoukball Różanka/ Materiały prasowe

Tchoukball. Co to właściwie jest?

Nie każdy wie, a raczej mało kto (jeszcze!) zdaje sobie sprawę z istnienia tchukballa. A to gra, jak zapewnia Elżbieta Furtek, inna od wszystkich, która w zamyśle została stworzona jako aktywność dostępna dla wszystkich, pozwalająca budować więzi społeczne, wolna od licznych kontuzji, przejawów agresji i niesportowych zachowań.

Tchoukball to gra bezkontaktowa, rozgrywana przy użyciu piłki i specjalnych bramek (ram), do których piłka na pewno nie wpadnie. W odróżnieniu od innych gier zespołowych w tchoukballu nie traci się energii na przeszkadzanie przeciwnikowi w grze, gdyż głównym sposobem na przejęcie piłki jest skuteczna obrona. Aby zrozumieć zasady tej gry trzeba zobaczyć ją na żywo, dlatego zapraszamy wszystkich do Różanki - Podkarpackiej Stolicy Tchoukballa! – zaprasza trenerka drużyny Elżbieta Furtek.

Różanka – malownicza wieś z mistrzami

Medal zdobyty na Mistrzostwach Europy to zasługa połączonych drużyn - Tchukball Różanka oraz Tchoukball Lubuskie. Jednak uprawianie tak niszowego sportu z ogromnymi sukcesami (to nie pierwszy medal, ale żeby pisać o wszystkich sukcesach, ten artykuł byłby zbyt długi), w niewielkiej wsi to istny fenomen. Różanka to piękna miejscowość, malowniczo położona w powiecie strzyżowskim. Do Szkoły Podstawowej w Różance uczęszcza nieco ponad 80 uczniów. Wśród nich prawdziwe talenty potrafi dostrzec nauczycielka wychowania fizycznego, Elżbieta Furtek. To ona sprowadziła tchukball do Różanki i poprowadziła uczniów tak, że regularnie zdobywają medale pod jej skrzydłami.

Polską drużynę w Szwajcarii reprezentowali zawodnicy z Różanki:

Elżbieta Furtek – trener drużyny Tchoukball Różanka, trener młodzieżowej kadry narodowej

Przemysław Wójcik

Sebastian Gajda

Mateusz Samolewicz

Dominik Podsiadło

Jakub Pałucki

Julia Czudak

Wiktoria Pałucka

Do końca tygodnia drużyna zbiera datki na swoją działalność: zrzutka.pl/