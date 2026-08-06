Mało kto zna ten sport, a Polska właśnie zdobyła medale. W małej podkarpackiej wsi mieszkają mistrzowie

Polska osiągnęła wielki sukces podczas Mistrzostw Europy 2026 w Tchoukballu, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia w Magglingen w Szwajcarii. Zawodnicy i zawodniczki sekcji gier zespołowych Tchoukball Różanka działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka po raz kolejny połączyli siły z reprezentantami drużyny Tchoukball Lubuskie tworząc Reprezentację Polski w kategorii M15 Girls oraz M15 Boys.
Dodać należy, że to największe europejskie święto tchoukballa, w którym w tym roku wzięło udział 31 drużyn z 9 krajów. Rozegrane zostały 94 mecze!
Polska drużyna, czyli zawodnicy połączeni z drużyn Tchoukball Różanka oraz Tchoukball Lubuskie zdobyła aż dwa medale: srebrny medal w kategorii M15 Girls (przegrywając w finałowej rozgrywce ze Szwajcarią zaledwie jednym punktem!) oraz brązowy medal w kategorii M15 Boys.
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że to właśnie my, drużyna Tchoukball Różanka wspólnie z zawodnikami drużyny Tchoukball Lubuskie mogliśmy reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy. Gra z orzełkiem na piersi, to spełnienie naszych najskrytszych marzeń. Szczęście nasze jest pełne, dlatego że stanęliśmy na wysokości zadania, nie zawiedliśmy naszych kibiców. Pokazaliśmy ogromne serce do gry, charakter i sportową klasę, godnie reprezentując barwy biało – czerwone. Udowodniliśmy, że należymy do ścisłej europejskiej czołówki wracając do Różanki z dwoma medalami Mistrzostw Europy srebrnym i brązowym – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” trenerka Tchoukball Różanka, Elżbieta Furtek.
Tchoukball. Co to właściwie jest?
Nie każdy wie, a raczej mało kto (jeszcze!) zdaje sobie sprawę z istnienia tchukballa. A to gra, jak zapewnia Elżbieta Furtek, inna od wszystkich, która w zamyśle została stworzona jako aktywność dostępna dla wszystkich, pozwalająca budować więzi społeczne, wolna od licznych kontuzji, przejawów agresji i niesportowych zachowań.
Tchoukball to gra bezkontaktowa, rozgrywana przy użyciu piłki i specjalnych bramek (ram), do których piłka na pewno nie wpadnie. W odróżnieniu od innych gier zespołowych w tchoukballu nie traci się energii na przeszkadzanie przeciwnikowi w grze, gdyż głównym sposobem na przejęcie piłki jest skuteczna obrona. Aby zrozumieć zasady tej gry trzeba zobaczyć ją na żywo, dlatego zapraszamy wszystkich do Różanki - Podkarpackiej Stolicy Tchoukballa! – zaprasza trenerka drużyny Elżbieta Furtek.
Różanka – malownicza wieś z mistrzami
Medal zdobyty na Mistrzostwach Europy to zasługa połączonych drużyn - Tchukball Różanka oraz Tchoukball Lubuskie. Jednak uprawianie tak niszowego sportu z ogromnymi sukcesami (to nie pierwszy medal, ale żeby pisać o wszystkich sukcesach, ten artykuł byłby zbyt długi), w niewielkiej wsi to istny fenomen. Różanka to piękna miejscowość, malowniczo położona w powiecie strzyżowskim. Do Szkoły Podstawowej w Różance uczęszcza nieco ponad 80 uczniów. Wśród nich prawdziwe talenty potrafi dostrzec nauczycielka wychowania fizycznego, Elżbieta Furtek. To ona sprowadziła tchukball do Różanki i poprowadziła uczniów tak, że regularnie zdobywają medale pod jej skrzydłami.
Polską drużynę w Szwajcarii reprezentowali zawodnicy z Różanki:
- Elżbieta Furtek – trener drużyny Tchoukball Różanka, trener młodzieżowej kadry narodowej
- Przemysław Wójcik
- Sebastian Gajda
- Mateusz Samolewicz
- Dominik Podsiadło
- Jakub Pałucki
- Julia Czudak
- Wiktoria Pałucka
Do końca tygodnia drużyna zbiera datki na swoją działalność: zrzutka.pl/