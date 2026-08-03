W tych regionach Polski żyje się najdłużej. Zaskakujące wyniki nowego raportu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-03 10:37

Zastanawiasz się, gdzie w Polsce można dożyć najbardziej sędziwego wieku? Według najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, najdłuższym życiem mogą cieszyć się mieszkańcy regionów, o których rzadko myślimy w tym kontekście. Sprawdź, w których częściach kraju statystyki są najbardziej obiecujące.

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Autor: Peopleimages/ Shutterstock

Długość życia w Polsce zróżnicowana terytorialnie

Po okresie pandemii oczekiwana długość życia w naszym kraju znów rośnie, osiągając rekordowe pułapy. Należy jednak pamiętać, że statystyki te nie są jednolite dla całego terytorium. Z najnowszych opracowań wynika, że dysproporcje między województwami mogą wynosić nawet kilka lat. Zdecydowanie najlepiej prezentuje się pod tym względem południowo-wschodnia Polska, natomiast najgorzej wypadają rejony centralne i zachodnie.

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Gdzie w Polsce żyje się najdłużej? Mapa długowieczności

Jeżeli chodzi o mężczyzn, to największe szanse na długie życie mają mieszkańcy województw małopolskiego i podkarpackiego. Mężczyźni z tych rejonów żyją przeciętnie o blisko trzy lata dłużej w porównaniu do mieszkańców zamykającego stawkę województwa łódzkiego. Podobne wnioski płyną z analiz na szczeblu powiatowym, gdzie obszary południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia i Małopolski, wypadają nad wyraz korzystnie.

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Podkarpacie i Podlasie. Tutaj kobiety żyją najdłużej

W przypadku kobiet sytuacja wygląda nieco inaczej, a na czele zestawienia plasują się województwa podkarpackie oraz podlaskie. To właśnie na tych terenach panie dożywają najpóźniejszego wieku. Z kolei najkrótsza oczekiwana długość życia dotyczy kobiet zamieszkujących województwa: śląskie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie.

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Powiat leski fenomenem na skalę kraju

Specjaliści wskazują również na unikalny charakter powiatu leskiego, zlokalizowanego na Podkarpaciu. Teren ten cechuje się wyjątkowo wysokimi wskaźnikami oczekiwanej długości życia, co dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dzięki temu powiat leski zyskał miano jednego z najbardziej sprzyjających długowieczności miejsc na mapie Polski.

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