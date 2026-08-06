Pogoda w Rzeszowie: 7-9 sierpnia

Mieszkańcy Rzeszowa w najbliższych dniach doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Weekend rozpocznie się od chmur i przelotnych opadów, które mogą pokrzyżować niektóre plany na piątkowe popołudnie. Sytuacja jednak szybko się zmieni i już od soboty aura zacznie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Prognozy wskazują na mnóstwo słońca i wyraźny wzrost temperatury, co z pewnością ucieszy miłośników letniej pogody.

Pochmurny i deszczowy piątek

Początek weekendu, 7 sierpnia, nie będzie należał do najprzyjemniejszych pod względem aury. Synoptycy prognozują dla Rzeszowa słabe opady deszczu, które mogą pojawiać się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 24 stopni Celsjusza, co w połączeniu z chmurami nie da pełnego poczucia ciepła. W nocy termometry wskażą około 17 stopni. Wiatr będzie odczuwalny, wiejąc ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Już w sobotę, 8 sierpnia, pogoda w Rzeszowie zmieni się o 180 stopni. Deszczowe chmury całkowicie ustąpią miejsca bezchmurnemu niebu, a słońce będzie dominować przez cały dzień. Przyniesie to również wyraźne ocieplenie – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 28 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Wiatr znacznie osłabnie i jego prędkość nie powinna już przekraczać 3 m/s.

Słoneczna i bardzo ciepła niedziela

Niedziela, 9 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy i najspokojniejszy dzień weekendu, stanowiąc jego idealne zwieńczenie. Mieszkańcy Rzeszowa mogą liczyć na bezchmurne niebo od rana do wieczora i dużą dawkę słońca. Temperatura maksymalna wzrośnie do blisko 30 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie to niemal upalny dzień. Warto jednak zwrócić uwagę na dużą dobową amplitudę temperatur – po zachodzie słońca termometry wskażą zaledwie 12 stopni, co oznacza chłodną noc. Wiatr będzie już bardzo słaby, osiągając prędkość około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie miała kluczowy wpływ na weekendowe plany. Piątkowe popołudnie, z uwagi na prognozowany deszcz i umiarkowany wiatr, lepiej zaplanować w miejscach zadaszonych. Natomiast sobota i niedziela to idealny czas na aktywności na zewnątrz. Słoneczna pogoda i wysokie temperatury będą sprzyjać rodzinnym spacerom po parkach, spotkaniom w ogródkach restauracyjnych czy po prostu relaksowi na łonie natury. To doskonała okazja, by w pełni wykorzystać letnią, słoneczną aurę, szczególnie w niedzielę.

Dane pogodowe: OpenWeather