Potężny pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Konieczna była ewakuacja szpitala

Ewakuacja szpitala przez pożar w firmie Chemikor we Włocławku

Ogień w zakładzie przemysłowym Chemikor wybuchł w poniedziałek, 22 czerwca, przed godziną 8:00 rano. Ze względu na rosnące zagrożenie i specyfikę płonących materiałów, ratownicy musieli błyskawicznie opustoszyć znajdującą się w sąsiedztwie placówkę medyczną.

„Ewakuowaliśmy 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Byli tam pacjenci na rehabilitacjach. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie. Zostały podstawione autobusy i te osoby zostały ewakuowane” - przekazał w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Magazyn ukrywał w swoim wnętrzu łatwopalne materiały, w tym rozpuszczalniki i żywice. Mimo groźnej sytuacji żadna osoba nie odniosła obrażeń. Niedługo po godzinie 8:00 lokalne serwisy informacyjne, w tym Portal Włocławek, donosiły o przyjeździe kolejnych wozów strażackich na teren akcji. Z żywiołem walczy obecnie ponad trzydzieści jednostek straży pożarnej. Gęste chmury czarnego dymu unoszące się nad miastem mieszkańcy dostrzegali z odległości wielu kilometrów. Włocławski Wydział Ochrony Środowiska zapowiedział już przeprowadzenie szczegółowych badań czystości powietrza. Odpowiednie służby rozpoczną wkrótce procedury mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn wybuchu ognia. Pod tekstem publikujemy zdjęcia, związane z tematem!

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