Bogusław Linda z wyjątkowym wyróżnieniem. Wiceprezydent ujawnił szczegóły

Bogusław Linda z wyróżnieniem podczas 24. MFF BellaTOFIFEST w Toruniu

Bogusław Linda otrzyma Medal Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium” - najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez władze miasta - przekazał we wtorek wiceprezydent grodu Kopernika Adam Szponka.

- Znany i lubiany Bogusław Linda to idol mojego pokolenia. Gama filmów, w których się pojawił jest bardzo szeroka, ale filmy Władysława Pasikowskiego moim rocznikom zapadły najmocniej w pamięć. Teksty tego aktora do dziś funkcjonują. Aktor ten został już uhonorowany w Toruniu Katarzynką, lecz teraz ogłaszamy, że otrzyma największe toruńskie odznaczenie, medal Thorunium. Myślę, że podczas gali zamknięcia, przy owacji na stojąco będziemy mieli okazję je wręczyć. Z dumą i radością, ponieważ jest to facet pochodzący z Torunia - powiedział "Super Expressowi" Szponka.

Bogusław Linda pojawił się na wielkim ekranie w najnowszym filmie Łukasza Palkowskiego „Pojedynek”, który zostanie pokazany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST i będzie walczył o statuetkę Złotego Anioła w konkursie From Poland. Co istotne - w czwartek (2 lipca), po "Pojedynku" odbędzie się darmowe spotkanie Lindą, Markiem Nowowiejskim i Anną Próchniak. Spotkanie zaplanowano w sali nr 1 kina Cinema City.

Kim jest Bogusław Linda?

Bogusław Linda jest jednym z najważniejszych aktorów współczesnego kina. Urodził się w Toruniu, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ma na swoim koncie role, które weszły do kanonu polskiej kinematografii.

Na początku swojej drogi zawodowej przez dwa sezony występował w Starym Teatrze w Krakowie. W latach 1977-1981 należał do zespołu wrocławskiego Teatru Polskiego, później był zaangażowany w warszawskich teatrach Współczesnym i Studio. W latach 1977-1981 prowadził zajęcia we wrocławskiej filii PWST w Krakowie.

Debiutował w 1973 roku epizodem w serialu telewizyjnym „Czarne chmury”, gdzie zagrał halabardnika. Debiutem kinowym Lindy była rola w polsko-norweskim filmie Haakona Sandøy’a pt. „Dagny” z 1976 roku. Film to historia o burzliwych losach miłości Stanisława Przybyszewskiego i Dagny Przybyszewskiej oraz Augusta Strindberga i Edvarda Muncha, a Linda wystąpił jako Sierosławski, przyjaciel Przybyszewskiego.

W kolejnych latach Bogusław Linda grał m.in. u:

Agnieszki Holland

Władysława Pasikowskiego

Andrzeja Wajdy

Patryka Vegi

Jerzego Kawalerowicza

Andrzeja Żuławskiego

24. MFF BellaTOFIFEST rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 3 lipca. Relacje, zdjęcia, wywiady i komentarze znajdziecie w "Super Expressie".