Najlepsze uczelnie w Polsce wybrane. Ranking Perspektyw 2026

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-23 11:02

Ranking uczelni akademickich Perspektywy 2026 już jest. Tegoroczni maturzyści mogą więc porównać sobie zestawienie i być może podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu - wybór miejsca studiów, które często wyznacza dalszą ścieżkę kariery i rozwoju zawodowego. Które uczelnie wypadły najlepiej w tym roku? Oto top 10 placówek!

Ranking Uczelni Akademickich 2026

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to cykliczne zestawienie, które ma na celu wspieranie maturzystów i kandydatów na studia w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru uczelni i kierunku kształcenia. Nie jest to więc jedynie klasyfikacja uczelni, ale narzędzie informacyjne, które pokazuje, jak szkoły wyższe wypadają w różnych obszarach, takich jak jakość nauczania, poziom badań naukowych, umiędzynarodowienie czy współpraca z otoczeniem gospodarczym. Ranking ma również funkcję porównawczą i "monitorującą" - pozwala obserwować zmiany zachodzące w uczelniach na przestrzeni lat oraz oceniać ich rozwój i konkurencyjność. Co ciekawe, zestawienie powstaje od 2000 roku, więc mamy do czynienia z 26 edycją!

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Najlepsze uczelnie w Polsce 2026

Tegoroczni maturzyści od wielu tygodni zastanawiają się, jaką uczelnię na studia wybrać. Okazuje się, że w tak ważnym wyborze może pomóc zestawienie przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa PAN.

Nasz Ranking skierowany jest głównie do maturzystów. To swoisty "kompas", który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji [...] - mówił Waldemar Siwiński, kierownik rankingu, cytuje portal Onet.pl.

Które uczelnie znalazły się na najwyższych pozycjach w rankingu? Listę TOP 10 uczelni wyższych 2026 znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze uczelnie w Polsce 2026. Tu warto studiować

Kobieta prowadząca prezentację przed publicznością w audytorium, symbolizująca wybór studiów i edukacji na naszym portalu. Słuchacze na tle sali podkreślają kontekst wydarzenia edukacyjnego, takiego jak ranking uczelni.
Galeria zdjęć 13

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2026

Co ciekawe, ranking to tak naprawdę trzy zestawienie, bowiem dzieli się on na: 

  • Ranking Uczelni Akademickich
  • Ranking Kierunków Studiów
  • Ranking Uczelni Zawodowych.
QUIZ. Studia w czasach PRL. Egzaminy były wtedy trudniejsze!
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u podczas rekrutacji na studia znaczenie miało m.in.:
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