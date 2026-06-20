Ile zarabia się w McDonald’s? Wynagrodzenia robią wrażenie

Zarobki w McDonald’s

Osoby rozpoczynające pracę w McDonald’s najczęściej trafiają na stanowisko pracownika restauracji. Do ich obowiązków należy obsługa klientów, przygotowywanie zamówień, dbanie o czystość lokalu oraz praca w kuchni.

Jak podaje portal gowork.pl, w wielu restauracjach stawki godzinowe dla nowych pracowników wynoszą od około 30 do 33 zł brutto za godzinę. Przy pełnym etacie miesięczne wynagrodzenie może sięgać nawet 5–5,8 tys. zł brutto. Ostateczna kwota zależy jednak od liczby przepracowanych godzin, dodatków oraz lokalizacji restauracji.

Ile zarabia się w McDonald’s? Dodatki podnoszą pensję

Podstawowa stawka to nie wszystko. W wielu lokalach obowiązują dodatkowe bonusy, które znacząco wpływają na wysokość wypłaty. Najczęściej spotykane dodatki obejmują:

wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych,

premie za brak nieobecności,

dodatki za pracę w niedziele i święta,

premie za osiąganie celów zespołowych,

bonusy za polecenie nowego pracownika.

McDonald’s podkreśla, że pracownicy mają też możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy. Wiele osób rozpoczynających pracę przy obsłudze klientów po kilku latach obejmuje stanowiska kierownicze. Jak tam wyglądają wynagrodzenia?

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Nietypowy McDonald's przy ul. Radzymińskiej w Warszawie

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Ile zarabiają managerowie w McDonald’s?

Młodszy manager może liczyć na wynagrodzenie rzędu około 5,9 tys. zł brutto miesięcznie. Manager restauracji zarabia zazwyczaj od 6 do 7 tys. zł brutto, natomiast kierownik restauracji może otrzymywać nawet od 7,5 do 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. W największych miastach stawki bywają jeszcze wyższe, szczególnie jeśli do podstawowego wynagrodzenia doliczane są premie i dodatki.