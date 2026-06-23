Córka wielkiego gwiazdora błaga o pracę! A też występowała w telewizji

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 r. w wieku 83 lat. Legendarny aktor zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny, jego role do dziś są uwielbiane przez widzów, a nazwisko Kowalewski budzi duże emocje w świecie kultury. Jego córka Gabriela także postanowiła postawić na aktorstwo. Ale chyba coś poszło nie tak, bo 26-latka po studiach licencjackiich z filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, dziś szuka "każdej" pracy!

Zagrała u boku Olbrychskiego

Córka wielkiego gwiazdora studiuje dziś na warszawskiej Akademii Teatralnej, występowała już także w telewizji. W marcu 2026 r. widzowie zobaczyli ją w Teatrze Telewizji w spektaklu "Bezimienne dzieło" u boku Daniela Olbrychskiego i Jana Englerta. W czerwcu zdolna córka legendarnego aktora na Instagramie szuka pracy.

Wpis Gabrieli Kowalewskiej, opublikowany w poniedziałek 22 czerwca 2026 r. na jej InstaStory zeletryzował sieć i media. Młoda aktorka zdecydowała się na bardzo bezpośredni apel.

Teraz prosi o pracę

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Szukam pracy, raczej każdej. Najlepiej w Śródmieściu. Będę bardzo wdzięczna za wszystko.

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Krótka wiadomość szybko obiegła internet i wywołała falę komentarzy. Internauci zaczęli zastanawiać się nad sytuacją młodej aktorki i tym, co skłoniło ją do tak otwartego komunikatu. Część osób odebrała wpis jako szczere wyznanie i prośbę o wsparcie, inni zwracają uwagę, że to coraz częstszy sposób poszukiwania pracy w środowisku artystycznym, gdzie stabilność zatrudnienia bywa ograniczona.

Nazwisko Kowalewski nadal przyciąga uwagę, a każde publiczne wystąpienie członka rodziny legendarnego aktora staje się tematem dyskusji. W tym przypadku jednak w centrum znalazła się przede wszystkim zwykła, bardzo ludzka potrzeba. Ciekawe, czy ludzie pomogą młodziutkiej aktorce!

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Dzieciństwo Krzysztofa Kowalewskiego było traumatyczne. Prawdę o rodzicach poznał po latach