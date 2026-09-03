Niespodziewany finał „dożynkowej nocy”. 18-latek próbował wręczyć policjantom 1000 zł

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-03 14:37

Dożynkowa noc w Starej Kiszewie zakończyła się policyjną interwencją. Po imprezie grupa młodych osób zwróciła na siebie uwagę funkcjonariuszy w związku z niszczeniem ozdób dożynkowych. Wśród nich był 18-latek, który miał blisko 2 promile alkoholu. Podczas zatrzymania próbował jeszcze przekupić policjantów, oferując im 1000 zł za odstąpienie od czynności służbowych. Teraz grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Niespodziewany finał „dożynkowej nocy”. 18-latek próbował wręczyć policjantom 1000 zł
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Niszczyli ozdoby dożynkowe w Starej Kiszewie. 18-latek próbował przekupić policjantów

W nocy z 31 sierpnia na 1 września, około godz. 1:15, policjanci z Komisariatu Policji w Liniewie interweniowali w Starej Kiszewie. Podczas patrolowania miejscowości zauważyli grupę młodych osób, które miały niszczyć ozdoby dożynkowe. Funkcjonariusze podjęli interwencję i zatrzymali 18-latka. Badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

- Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, w trakcie zatrzymania 18-latek miał próbować wręczyć policjantom 1000 zł w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Mężczyzna został zatrzymany. Następnie prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie zastosował wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe – informują policjanci z Kościerzyny.

18-latkowi grozi nawet 8 lat więzienia. Policja ustala udział pozostałych osób

Za wręczenie lub obietnicę wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja zna również pozostałe osoby uczestniczące w zdarzeniu. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, które pozwolą ustalić ich dokładny udział w niszczeniu ozdób dożynkowych.

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