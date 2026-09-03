Tak się pokazał Jacek Borkowski z żoną na ramówce TVP. Miłość aż bucha!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-09-03 20:52

Telewizja Polska zaprezentowała swoją jesienną ramówkę 2026. Na wydarzeniu pojawiły się tłumnie gwiazdy stacji, ale to oni przykuli uwagę wszystkich! Dlaczego? Jacek Borkowski na ściance pozował razem z żoną i miłość aż buchała z ich spojrzeń i uśmiechów! Gwiazdor jego urocza małżonka, Jolanta Borkowska nie szczędzili sobie też czułości. Zobacz, jak wygląda prawdziwa miłość w naszej galerii zdjęć!

Jacek Borkowski i jego ukochana żona Jolanta na jesiennej ramówce TVP 2026 postawili na eleganckie stylizacje. Czerń, biel i kolorowe pióra Borkowskiej doskonale pasowały do smokingu aktora. Jednak to zachowanie małżonków najbardziej rzucało się w oczy. Borkowski obejmował żonę, a ona z uśmiechem przytulała się do męża. Nie było wątpliwości, że na czerwonym dywanie właśnie pojawiła się prawdziwa miłość!

Mocne wycięcia i elegancja

Jesienna ramówka TVP 2026 - jak zawsze - była okazją do spotkania wielu znanych twarzy. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Katarzyna Zielińska, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Beata Tadla. Nie zabrakło prowadzących programy, aktorów znanych z serialowych produkcji oraz gospodarzy muzycznych show.

Gwiazdy zadbały o to, by tego wieczoru prezentować się jak najlepiej. Na ściance dominowały klasyczne garnitury, eleganckie czernie i efektowne kreacje. Niektóre panie zdecydowały się jednak na odważniejsze stylizacje, eksponujące nogi, brzuch czy ramiona. Wśród nich wyróżniała się Kaja Paschalska, która postawiła na mocniejsze wycięcia.

Co zobaczymy w TVP jesienią 2026?

Jesienna oferta TVP zapowiada się interesująco. Zobaczymy cd. "Rodzinki.pl". Tego samego dnia wystartuje 17. edycja "The Voice of Poland", a do grona jurorów dołączy Edyta Bartosiewicz. Nadal bawić nas będą telenowele, m.in.: "M jak miłość", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe". Pojawią się nowe propozycje - jak "Europa da się lubić - nowe pokolenie" oraz "SOR".

Wracając do imprezy ramówkowej TVP: Jacek Borkowski z żoną zdecydowanie znaleźli własny sposób na przyciągnięcie uwagi. Zamiast wymyślnej pozy wystarczyły im bliskość, uśmiechy i czułe gesty. Na ich wspólnych zdjęciach trudno nie zauważyć, że uczucie między nimi kwitnie!

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Uśmiechnięty Jacek Borkowski z żoną na ramówce TVP. O ich gorącym uczuciu przeczytasz na SE.
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JACEK BORKOWSKI