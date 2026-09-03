Gwiazdy "Rancza" brylują na ramówce TVP. Zielińska i Olbrychski z uśmiechami, ale to Chotecka skradła show!

"Ranczo" wraca już w grudniu 2026

Powrót kultowego serialu "Ranczo" przyniesie widzom 6 finałowych odcinków pod tytułem "Zemsta Wiedźm", których zadaniem jest ostateczne domknięcie wszystkich wątków. Projektem kieruje reżyser Wojciech Adamczyk, a prace na planie, rozpoczęte w czerwcu 2026 roku, zaplanowano do połowy sierpnia. Premiera w TVP przewidziana jest na grudzień 2026 roku.

Fabuła przeniesie widzów o 10 lat w przód. Plenerowe zdjęcia realizowane są nie tylko w znanym z poprzednich serii Jeruzalu, ale również w Warszawie. Scenariusz powstał na podstawie skryptów zmarłego w 2018 roku Andrzeja Grembowicza (Roberta Bruttera), a nad ich spójnością czuwa syn autora. Twórcy kategorycznie odrzucili pomysł odtwarzania postaci Kusego za pomocą AI, decydując się na godne i wyważone pożegnanie bohatera w samej fabule.

W obsadzie ponownie pojawią się m.in.

Cezary Żak,

Artur Barciś,

Ilona Ostrowska,

Piotr Pręgowski,

Bogdan Kalus,

Sylwester Maciejewski i

Katarzyna Żak.

Zespół zasilą także nowe twarze, w tym Daniel Olbrychski.

Ewa Kuryło na planie Rancza

Gwiazdy "Rancza" błyszczą na ramówce

Dokładnie 3 września 2026 roku odbyła się wielka Ramówka TVP. To tam gwiazdy mogły się pokazać przed premierą najnowszych sezonów ich seriali lub programów. Po raz ostatni w takim składzie spotkała się też ekipa "Rancza". Produkcja została definitywnie zakończona, a gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą, choć tylko na chwilę. Przecież jeszcze premiera!

Ale jak wyglądali na ramówce? Bartłomiej Kasprzykowski postawił na dosyć luźną stylizację, jednocześnie pokazują swoją klatkę piersiową. Grażyna Zielińska wyeksponowała za to swoje piękne nogi i to w jakich szpilach! Wielką gwiazdą była też Dorota Chotecka. Pięknie zaakcentowała swoje walory w czerwonej sukni. Na ten sam kolor postawiła również Magdalena Waligórska. Na ściance błyszczał też elegancki Artur Barciś oraz Daniel Olbrychski. W co ubrała się Emilia Komarnicka? Czy Piotr Pręgowski postawił na mocne kolory?