Ujawniamy tajemnicę "Rancza"! Reżyser nie chce uśmiercić Kusego

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-06-16 5:16

Serial "Ranczo" doczekał się reaktywacji. W czerwcu ruszyły zdjęcia do jedenastego już sezonu, na który fani czekają od 10 lat. W przerwie między zdjęciami zmarł Paweł Królikowski (+58 l.), który w serialu grał Kusego. Reżyser, Wojciech Adamczyk (67 l.) nie zgodził się na uśmiercenie głównego bohatera. Jak dowiedział się "Super Express", nie zastąpi go również sztuczna inteligencja.

Paweł Królikowski w serialu grał jedną z najważniejszych ról

Serial "Ranczo" był wielkim hitem TVP w latach 2006–2009 i 2011–2016. Cztery lata od ostatniego sezonu, a dokładnie 27 lutego 2020 roku zmarł Paweł Królikowski, który w serialu grał kluczową, jedną z najważniejszych ról. Wcielił się w postać Jakuba „Kusego” Sokołowskiego, utalentowanego malarza. Plotki o powrocie "Rancza" pojawiały się w mediach co jakiś czas. W ubiegłym roku w Kanale Zero mówił o tych planach reżyser Wojciech Adamczyk. To właśnie wtedy wyznał, że ma pomysł, jak zastąpić nieżyjącego aktora w roli Kusego!

Marcin Grembowicz, syn Andrzeja (zmarłego scenarzysty "Rancza" - red), zaadaptował scenariusz ojca w taki sposób, że Kusy jest tam szczątkowo i moglibyśmy go wykorzystać przy użyciu sztucznej inteligencji, więc w tej chwili to nie jest już problemem. To jest już bardzo ograniczona ta rola

- mówił Adamczyk.

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Wojciech Adamczyk obiecał, że w nowym „Ranczu” nie uśmierci postaci granych przez zmarłych aktorów

Jak dowiedział się "Super Express" produkcja nie zdecydowała się na AI.

Na planie jasno było powiedziane, że nikt i nic nie zastąpi Pawła Królikowskiego

- mówi nam nieoficjalnie osoba z produkcji. Reżyser nie zdecyduje się również na uśmiercenie Kusego.

Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym "Ranczu" nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem!

- napisał na Facebooku. Miał tu na myśli również Franciszka Pieczkę (+94 l.), który zmarł w 2022 roku, a w serialu wcielał się w Stacha Japycza. Wszystko wskazuje na to, że reżyser zdecydował się zakończyć wątek Kusego, wysyłając go np. za granicę.

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Reżyser nie zgodził się na śmierć Kusego
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KUSY
FRANCISZEK PIECZKA
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PAWEŁ KRÓLIKOWSKI