W końcu TVP zabrała głos w sprawie nowego sezonu serialu "Ranczo"! Wielki przełom. AI może zastąpić Kusego!

"Ranczo" powróci do TVP? Pawła Królikowskiego może zastąpić AI

Serial "Ranczo" przez znaczną część widzów uznawany jako najlepszy serial komediowo-obyczajowy w historii TVP. Charakterystyczne postacie, nieszablonowe dialogi, malownicza sceneria i znakomici aktorzy - to znaki firmowe "Rancza". Łącznie wyemitowano 130 odcinków serialu w 10 sezonach. Powstał także film fabularny "Ranczo Wilkowyje", który nawiązywał do serialu. W przestrzeni publicznej cały czas pojawiają się plotki na temat reaktywacji "Rancza", czy to w formie nowych odcinków serialu, czy kolejnego filmu. Nowe wiadomości w tej sprawie przekazał portal Wirtualnemedia.pl. Wcześniej o powrocie Serialu "Ranczo" mówił w Kanale Zero reżyser Wojciech Adamczyk. Ma on pomysł na to, jak zastąpić Pawła Królikowskiego w roli Kusego! To bardzo nowoczesne rozwiązanie w oparciu o AI.

Marcin Grembowicz, syn Andrzeja (zmarłego scenarzysty "Rancza" - red) , zaadaptował scenariusz ojca w taki sposób, że Kusy jest tam szczątkowo i moglibyśmy go wykorzystać przy użyciu sztucznej inteligencji, więc w tej chwili to nie jest już problemem. To jest już bardzo ograniczona ta rola

- podkreślił Wojciech Adamczyk.

TVP zabrała głos w sprawie reaktywacji serialu "Ranczo". Wielki przełom

Kluczowa jest jednak decyzja TVP. Do tej pory telewizja publiczna unikała tego tematu. Teraz jednak nastąpił wielki przełom. Z biurem prasowym TVP skontaktował się portal Wirtualnemedia.pl. Słowa, które padły, na pewno ucieszą fanów serialu "Ranczo". Wygląda na to, że 11. sezon kultowej produkcji, jest coraz bliżej!

Tak, trwają rozmowy w tej sprawie

- usłyszeli dziennikarze. Warto zwrócić uwagę, że realizacja nowych odcinków "Rancza" byłaby swego rodzaju hołdem dla wspomnianego scenarzysty Andrzeja Grembowicza (znanego też pod pseudonimem "Robert Brutter").

Zadałem pytanie (aktorom - red.), czy chcieliby wziąć w tym udział i powiedzieli, że tak. Zwłaszcza z takim założeniem, że będzie to hołd dla Andrzeja Grembowicza, dla uczczenia jego ostatniej woli i ostatniego życzenia. Myślę, że nikt nie odmówi

- powiedział Adamczyk.

