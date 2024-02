Jest szansa na nowe "Ranczo"! Powstała petycja do TVP

Irena Santor wyszła ze szpitala! Ujawniła, co się tam działo. Lekarze musieli to usunąć!

Wszystko dlatego, że domagają się tego najwierniejsi widzowie serialu, tzw. ranczersi. Fani "Rancza" zdają sobie sprawę, że po tylu latach oraz śmierci takich aktorów jak Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka, serial nie wróci już na antenę z nowymi odcinkami. Chcę jednak, by scenariusz "Ranczo. Zemsta wiedźm" został wydrukowany jako książka. W związku z tym powstała specjalna petycja do Telewizji Polskiej, którą podpisało już blisko 400 osób.

- Bez przesady można użyć stwierdzenia, że produkcja zasłużyła na miano kultowej. Tym bardziej zdziwiła nas, fanów serialu, niechęć względem jego kontynuacji, jaką przez lata swoich rządów wykazywały poprzednie władze TVP. Scenariusz "Ranczo, zemsta wiedźm", ostatni tekst zmarłego jesienią 2018 roku, wspaniałego Andrzeja Grembowicza (pseudonim artystyczny - Robert Brutter) gotowy był już w 2017, niespełna rok po emisji ostatniego odcinka finałowego sezonu "Rancza". Z wielu bardzo wiarygodnych źródeł wiemy, że jedyną przeszkodą do jego realizacji było weto TVP. Wielu fanów do dziś zachodzi w głowę, co było przyczyną tak zdecydowanego oporu ze strony ówczesnych władz Telewizji Polskiej - czytamy w petycji. O tej decyzji mówił m.in. Bartłomiej Kasprzykowski, który w serialu wcielał się w postać księdza Roberta. Okazuje się, że była to decyzja Jacka Kurskiego, ówczesnego prezesa TVP.

Mimo tylu lat od zakończenia emisji "Rancza" o serialu ciągle jest głośno. Ostatnio pojawiły się informacje, że Kusego pierwotnie miał zagrać Zbigniew Zamachowski a nie Paweł Królikowski. Co chwila pojawiają się także plotki o reaktywacji. Wierni fani serialu wiedzą jednak, że są to tylko mrzonki. Jedyną formą nowych przygód bohaterów "Rancza" może być książka "Ranczo. Zemsta wiedźm". - Dziś prawie nikt z trzeźwo myślących fanów nie ma nadziei na kontynuację Rancza, jako filmu. Czas nieubłaganie płynie, kilku aktorów grających ważne w produkcji role umarło. Fani mają jednak nadzieję, że po wyborach w październiku 2023 i zmianach we władzach TVP, Państwa nastawienie wobec wydania książki "Ranczo, zemsta wiedźm" się zmieni. Z dostępnych nam informacji (potwierdzonych w mediach przez osoby związane z serialem) wynika, że jedynie opór poprzednich władz Telewizji, uniemożliwiał pojawienie się jej na księgarskim rynku. W związku z tym wszyscy ranczersi, najwięksi fani serialu "Ranczo", zwracają się do Państwa, jako właściciela praw autorskich do serialu, z gorącą prośbą o zgodę na wydanie książki i, zarazem, uszczęśliwienie wielu tysięcy fanów tej kultowej produkcji. Bardzo liczymy na spojrzenie przychylnym okiem na naszą prośbę - czytamy na koniec petycji.