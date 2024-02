Afera wokół "Rancza". Zbigniew Zamachowski jako Kusy? Reżyser ujawnia prawdę

Od kilku dni możemy przeczytać, że dzięki rezygnacji Zbigniewa Zamachowskiego (62 l.) to Paweł Królikowski zagrał Kusego w "Ranczu". Skontaktowaliśmy się z reżyserem serialu, Wojciechem Adamczykiem, by zapytać o powody tej rezygnacji. W rozmowie z nami przyznał, że nie pamięta, by ten w ogóle był brany pod uwagę.