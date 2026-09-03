Abraham Szymona Hołowni. Były marszałek Sejmu wykonywał w życiu różne zawody

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-09-03 14:27

Czy Szymon Hołownia wróci do pierwszego rzędu polskich polityków? Od pewnego czasu mówi się o tym coraz głośniej: o stanowisku wicepremiera, być może ministra bez teki. Sam zainteresowany, który w czwartek, 3 września skończył 50 lat, nie ukrywa, że jest gotowy na nowy rozdział w polityce. Były marszałek Sejmu wykonywał już różne zawody w życiu, a przygody w Sejmie zdecydowanie nie chce kończyć.

Szymon Hołownia
Autor: Leszek Szymański/ PAP

Polityczna kariera Hołowni nie skończyła się?

Szymon Hołownia do polskiej polityki wszedł przebojem. Jego start w wyborach prezydenckich w 2020 roku i trzecie miejsce w pierwszej turze wywołały niemałe zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Hołownia poszedł za ciosem i po tych wyborach, wygranych ostatecznie przez Andrzeja Dudę, ogłosił wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, liderem PSL, a dziś wicepremierem i ministrem obrony narodowej, powstanie Trzeciej Drogi. W 2023 roku został posłem, jego ugrupowanie nie tylko weszło do Sejmu, ale i do powyborczej koalicji rządzącej. On sam zaś został marszałkiem Sejmu.

Jednak jak to z każdym przebojem bywa - zapominamy o nim, kiedy słuchamy go rzadziej. Hołownia jednak zapomniany być nie chce w polityce. Dobrze się w niej bowiem czuje: ma obycie medialne, dobrze wypada przed kamerą i w wystąpieniach publicznych. I choć - zgodnie z umową koalicyjną - po dwóch latach oddał fotel marszałka Sejmu i przesiadł się dalej, na fotel wicemarszałka Sejmu, nie wyklucza swojej większej roli w polityce. Nawet kompletne fiasko w wyborach prezydenckich 2025 nie odarło go z politycznych ambicji. A o tej większej roli Hołowni w polityce co jakiś czas się mówi.

Szymon Hołownia skończył 50 lat

Tym razem przy okazji 50. urodzin Hołowni. W kościelnej tradycji ukończenie 50 lat przez mężczyzn nazywane jest "Abrahamem" - od biblijnego Abrahama, co oznacza wiek pełnej godności, życiowej mądrości i ugruntowanej pozycji. Brzmi znajomo?

Dziennikarze co rusz pytają, cy były marszałek trafi do rządu? On sam nie ukrywa, że chętnie przyjmie taki prezent od premiera Donalda Tuska.

- Nie zabiegam o to, nie proszę o to. Natomiast jeżeli to się zepnie w projekt w całość, to oczywiście nie odmówię - mówił we wtorek w "Kropce nad i" w TVN24.

Szymon Hołownia urodził się 3 września 1976 roku w Białymstoku. Tutaj też ukończył liceum. Rodzinne miasto opuścił, kiedy wyjechał na studia do Warszawy. Studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał jako dziennikarz. Pisał dla "Gazety Wyborczej", "Newsweeka", "Rzeczpospolitej", "Wprost" czy "Tygodnika Powszechnego". W 2005 był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Ozon”. W latach 2007–2012 był dyrektorem programowym stacji Religia.tv. Aż dwukrotnie otrzymał nagrodę Grand Press.

Z Mam Talent do Marszałka Sejmu. Tak zmieniał się Szymon Hołownia
Galeria zdjęć 34

Dziennikarz, showman i marszałek Sejmu

Nie jest tajemnicą, że rozważał też inną drogę życia – dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Być może chciał połączyć obie drogi i przez lata był dziennikarzem piszącym i opowiadającym o Kościele. Ale nie tylko. Jest też autorem książek i prezenterem telewizyjnym, który największą popularność zdobył za sprawą talent show "Mam talent!". Współprowadził ten program razem z Marcinem Prokopem.

Dziś Hołownia jest szczęśliwy mężem i ojcem. Jego żona Urszula była żołnierzem Wojska Polskiego. Odeszła ze służby w styczniu. Małżonkowie mają dwie córeczki.

Przez lata zmienił się jego styl ubierania, zwłaszcza w okresie, kiedy był marszałkiem Sejmu. Hołownia zaczął nosić okulary i większą wagę przykładać do tego, jak wygląda. Zobaczcie w naszej galerii, jak przez lata zmienił się Szymon Hołownia!

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SZYMON HOŁOWNIA